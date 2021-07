La hepatitis es una enfermedad que afecta al hígado: la vacuna nos protege

La hepatitis es una enfermedad que ataca a nuestro hígado y puede tornarse grave. Es curable y se la debe tratar de acuerdo al tipo que se presente en nuestro organismo. El Dr. Ricardo Javier Chong Menéndez, Gastroenterólogo y Subespecialista en Hepatología en el Hospital Metropolitano, conversó con Metro sobre el tema.

Por qué se presenta una hepatitis

El doctor Chong señala que existen algunos tipos de hepatitis virales. La Hepatitis A que se trasmite por alimentos contaminados y es la más común en nuestro medio. Este tipo de hepatitis se produce frecuentemente en la edad de niñez, en la mayoría de casos. La Hepatitis A en el adulto puede ser un poco más agresiva. En un porcentaje bajo puede presentarse una falla hepática que requiera un trasplante. Los niños por lo general tienen síntomas unos pocos días y se recuperan por completo en una semana. Los adultos pueden desarrollar una hepatitis aguda grave o fulminante que requiera un trasplante de hígado.

“Las Hepatitis B y C se contagian solo por contacto con fluidos corporales, es decir transmisión sexual por relaciones sin protección, trasfusiones de sangre contaminada con el virus de hepatitis. El tatuaje es otro factor de riesgo importante. Cualquier tipo de contacto con jeringas contaminadas puede ser peligroso para el ingreso de la hepatitis B y C”, señala el experto.

¿Cómo protegernos?

Lo mejor para cuidarnos es la vacunación, nos dice el doctor Chong. Hay vacunarse contra el virus de la hepatitis A y B ambas vacunas disponibles en nuestro país , recalca que la prevención de la enfermedad es lo mas importante , relaciones sexuales seguras con protección y evitar compartir elementos cortopunzantes como jeringas, agujas. Si nos hacemos un tatuaje, hay que usar una solo aguja en cada paciente.

Para la Hepatitis C no existe vacuna. Existe un tratamiento que sí cura hasta en un 90% de los casos con drogas de ultima generación . Ese tratamiento no está disponible en el Ecuador y puede costar hasta 10 mil dólares hacerlo en el exterior.

Síntomas de la hepatitis

El doctor Chong señala que puede presentarse como dolor de cabeza, náuseas, decaimiento, malestar general y luego el paciente se pone ictérico (toma una coloración amarilla en la piel y escleras). “Si el paciente nota ese color amarillo en la piel y ojos debe acudir de inmediato al médico para saber a qué tipo de hepatitis se enfrenta. Las hepatitis no solo son virales. Existen hepatitis donde el mismo organismo reacciona contra el hígado y lo reconoce como extraño y lo ataca e inflama (hepatitis autoinmune). También existen hepatitis de tipo toxica secundarias a la ingesta de algún medicamento o infusiones de hierbas”

¿Cómo tratar una hepatitis?

Esto se trabaja, según el experto, de acuerdo al tipo de hepatitis que se presente. Si tenemos la hepatitis A, el tratamiento es sintomático manejado con medicación para evitar los síntomas y esperar que el hígado se desinflame. Para la hepatitis B, debemos observar en qué etapa se encuentra. Se la puede tratar con pastillas, pero el tratamiento puede durar incluso varios años con una pastilla diaria. La hepatitis C también se trata actualmente con medicamentos llegando a una curación mayor al 90%.