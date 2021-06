All New Creta, el encantador SUV compacto y urbano

Funcionalidad interior

El interior del All New Creta proyecta líneas limpias y fluidas en la cabina, junto a una atractiva gama de colores. Cuenta con una computadora Multi- Funcional 3.5 -in TFT LCD, radio Touch 10 compatible con Apple Car y Android Auto y control de luz automático.

Además, ofrece asientos posteriores abatibles 100%, para ganar más espacio de carga.