¿Cuánto dura la inmunización de las vacunas contra la Covid?

Luego de aplicada la vacuna contra la Covid-19, las dos dosis que sugieren la mayoría, expertos médicos desconocen si se deberá aplicar un refuerzo y cuándo deberán hacerlo.

Como ocurre con la vacuna de la influenza, que se aplica cada año, la vacuna contra la Covid-19 aún no arroja un dato certero de cuándo, cómo o si es necesario aplicarla nuevamente.

"Ahora no se puede afirmar exactamente si se necesita (un refuerzo de la vacuna) en un año, en dos o en cinco, se tiene que aguardar que pase el tiempo y que al monitorear a las personas que tomaron la vacuna se encuentre que tiene o no anticuerpos capaces de proteger. Si no tienen, hay que tomar un refuerzo", según las palabras que recoge CNN en Español de Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud.

Para esta respuesta, hay que tener en cuenta que cerca de 10 vacunas se encuentran en ensayos de Fase III, las cuales tienen procesos muy distintos, por lo que la inmunidad dependerá de cada una.

Expertos señalan que para conocer la respuesta, se debe hacer un seguimiento de varios meses a las personas que ya han sido vacunadas para saber cuánto dura la protección, con varios estudios que verifiquen la presencia de anticuerpos y de cómo estos los protegen ante la Covid.

