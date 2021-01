Great Blasket, la isla irlandesa que busca pareja para trabajar de cuidadores de verano

La isla irlandesa Great Blasket, ubicada en la periferia atlántica de Europa, busca una pareja o dos amigos para trabajar de cuidadores de verano y residentes únicos a tiempo completo.

Billy O'Connor y su compañera Alice Hayes, propietarios de tres cabañas y una cafetería en este verde y paradisíaco lugar ofrecieron la oportunidad laboral mediante redes sociales y abrirán un proceso de selección disponible para a candidatos de todo el mundo.

Los roles de la oferta implican la administración de la cafetería de la isla y tres casas de vacaciones de abril a octubre de este año. Se proporcionará alojamiento y comida pero "los artículos de tocador" no.

El viaje hasta la isla corre por cuenta de los nuevos trabajadores. Además se discuten los salarios en la solicitud, de acuerdo se detalla en el sitio oficial greatblasketisland.net.

** Job Vacancy **

A unique position required – looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 – October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on [email protected] for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH

— Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020