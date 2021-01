¡Cuidado! Los signos del zodiaco a los que no se les puede mentir: Dr Carlo Aguilar

El mundo de los astros, hay algunos signos del zodiaco que por poseer algunas características, no podrás mentirles fácilmente. Esta vez, el doctro Carlo Aguilar, reconocido astrólogo y psicólogo, explica cuáles son esos cuatro signos.

Virgo

Regido por Mercurio, es el signo que todo lo investiga, todo lo ahonda, todo lo 'hackea', todo lo busca y todo lo descubre. Por eso los grandes investigadores, astrólogos, arquitectos; policías y militares de inteligencia, o personas que se dedican a investigar se caracterizan por ser Virgo. Justamente este signo es tímido, no te lo expresa en la cara, no te dice que le estás mintiendo pero ya lo sabe.

A diferencia de otro signo, Virgo no te enfrenta en ese momento pero crea un criterio de lo que es verdad y en lo que tú puedes mentir. En el fondo acepta tu cantidad de mentiras y también tu cantidad de realidad, pero nunca te cree en un 100%. Él siempre buscará la verdad y no le puedes mentir porque es muy analítico, muy detallista y se da cuenta de todo o lo investiga si no lo sabe, hasta que da con la respuesta.

¡Nunca le puedes engañar a un virgo porque igual lo va a saber y también se venga! Si un Virgo te perdona una infidelidad y no te dice que te ha perdonado es porque ya se está vengando de ti. Pero dalo por hecho que siempre te va a descubrir.

Signos del zodiaco - Pixabay

Piscis

Son muy sensibles, perceptivos, analíticos y vengativos. Por lo tanto, en su percepción, de Neptuno que le da tanta fuerza bruja como para, poder sentir lo que tú estás pensando hacer. Este signo lo siente primero, y al sentir ese presentimiento inicial, nunca se equivoca. Es el más fuerte del zodiaco y al final tú le puedes mentir pero él se va a vengar de ti.

Puede aceptar tu mentira pero no la va a compartir, sino que la va a devolver. Y quizá te mienta de la misma forma en que tú le mentiste. Quizá en el fondo manipule tu mentira para ir en tu contra y hacer justicia.

Piscis siempre se toma la mentira como un ataque, más que celoso le carga que le mientan. Por eso mismo a veces cae en el tema obsesivo porque odia la mentira y la mentira lo puede enfocar a que se enamoren obsesivamente de alguien pero se termina vengando.

Acuario

Es súper volátil, despistado y parece que no se diera cuenta. La gente puede pensar que el Acuario es tonto, lento, que anda pensando en otras cosas o que anda en otro mundo. Pues es cierto que Acuario tiene una habilidad para pensar muy rápida que se puede confundir con varias cosas, porque es súper curioso y además despistado, pero no olvidemos que este es el signo más inteligente del zodiaco. Y que más que por percepción; por convicción, por investigación y por una serie de conexiones, entre lo emocional, la inteligencia e incluyendo el poder ver el futuro, Acuario siempre dará con tu mentira.

Este signo deja que tú le mientas, te da espacio para que lo hagas para ver hasta dónde tú puedes llegar, pero al final te va a enfrentar y te va a medir con la mentira que tú le des. Y si este signo deja que una mentira crezca, es porque quizá Acuario te está generando otra mentira peor que la tuya. Más que ser vengativo, genera justicia.

Por lo mismo, es muy difícil mentirle, aparentemente es el signo más fácil y despistado para mentir, pero es el más peligroso si le mienten porque sí te va a descubrir.

Escorpión

Es súper perceptivo. Como le gusta tener el control de todo, Escorpión en el fondo, te presiona hasta que le digas la verdad. Es de las personas que se obsesionan con que le digan la verdad, entonces te manipulan y chantajean hasta que le digas la verdad. Es impresionante, porque más que en sí percibir, lo que hace es presionarte y llevarte hasta que tú le digas la verdad. Él no la va a descubrir, tú se la vas a terminar diciendo.

Al final, su clave es la manipulación para mantener el control. Escorpión te puede perdonar una mentira, pero va a tener un poder sobre ti. Tendrás que ser esclavo de Escorpión solo porque te perdonó una mentira. Pues mentirles a ellos significa pagarles 10 veces en la vida, con el control que pondrá sobre ti.

