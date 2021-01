Los signos que comienzan con Karma este 2021: Dr Carlo Aguilar

El doctor Carlo Aguilar, reconocido astrólogo y psicólogo, habló sobre los signos que comienzan con Karma este 2021. En una entrevista con Metro explicó que las razones para los cuatro puestos de esta lista, basada en la lectura del tarot y sus conocimientos.

Géminis

Comienzan con karma el 2021 porque muy desordenado económicamente. Ha sido víctima de aburrirse de las cosas, de haberlas terminado antes de tiempo. Comienzan con mucha angustia, con falta de sueño en la noche, les cuesta recomenzar. Recién, Géminis podrá abrir sus ojos y tendrá oportunidades laborales partir de finales de marzo. Antes será muy difícil que lo pueda concretar. Pero es bueno para este signo que logre tener sociedades, o negocios con familia que lo puedan sacar adelante, que a Géminis muchas veces no les gusta hacerlo.

También viene complejo en el tema de pareja porque hay muchos divorcios, separaciones y alejamiento de los hijos.

Signos con Karma en 2021 - Pixabay

Tauro

Es un signo muy negativo que se adelanta a lo negativo antes de que pase. Es súper terco y ese exceso de negatividad ha hecho que genere una psicosis, una paranoia con la gente. Se ha ido aislando de las personas que de verdad lo quieren, ha perdido el contacto físico que tanta seguridad le da.

Tauro viene a reactivarse en abril, donde recién se recupera económicamente y empieza a abrir lazos con su familia, que habían sido bloqueados. De todas formas, este signo no tendrá tanto Karma en el amor, pero sí en el dinero. Tendrá que ahorrar mucho para subsistir los tres meses que vienen.

Acuario

Este signo no ha resuelto karmas anteriores, le toca dos primeros meses donde debe resolver cosas que no lo ha hecho en los últimos dos años pero lo podrá hacer victorioso, aunque será muy angustioso para este signo que se caracteriza por querer saber todo rápido, que no tiene paciencia, que es excéntrico, cambiante y loco.

Esta locura de Acuario se verá apaciguada por los problemas que tiene los primeros dos meses del año.

Escorpión

Porque es un signo que le gusta tener el control, que todo cree que es un compromiso a largo plazo. Que al final termina siendo traicionado por su pareja, sus amigos, por los negocios que ha hecho.

Termina teniendo un recomienzo en el mes de marzo, antes se le va a complicar en los meses de enero y febrero.

