¡Pilas! Los signos que no recibirán un buen regalo esta Navidad 2020

Según los astros, hay algunos signos del zodiaco que por sus características no recibirán un buen regalo en esta Navidad 2020. La doctora María José Bonilla, psicóloga y astróloga quiteña, compartió con Metro información sobre este tema. La experta explicó las razones, a continuación te las compartimos y mira si estás en la lista.

Virgo

Son muy quisquillosos, inclusive cuando ellos hacen el pedido de un regalo específico no están conformes. Por lo general hacen exigencias muy específicas, no exactamente que sean las más costosas, pero que sí que tengan detalles específicos que nunca son satisfechos.

Los virgo siempre encuentran algo malo en cualquier cosa, y peor aún si es un regalo. No importa si es de un ser querido o si es de una persona ajena. Siempre van a estar viéndole un pero a su obsequio. Entonces, es más por el hecho de que nunca están conformes y que a ellos personalmente no les termina de gustar nada.

Este signo muchas veces prefiere regalarse algo para ellos mismos.

Aries

Tampoco va a recibir un buen regalo porque en el caso de este signo, nunca están dispuestos a expresar lo que realmente quieren. Porque aunque sea muy impulsivos, no piensan bien las cosas, entonces como que siempre están muy dispersos y no se enfocan en algo específico. Las personas que les piensan regalar algo no saben qué por el hecho de que les gusta muchas cosas y a veces no se definen en algo en específico.

Tauro

El otro signo que no va recibir un buen regalo es Tauro porque por lo general siempre esperan más de sus seres queridos. Ellos siempre son generosos con personas específicas que no siempre les devuelven el favor. Además son muy reservados en las cosas que quieren o desean. Y por eso es muy difícil hacerles un regalo. Se dejan llevar por el mal genio y no pueden demostrar qué necesitan o qué pueden recibir que les haga felices.

Leo

Los Leo siempre quieren más, quieren algo pero no es exactamente en la medida que ellos necesitan. Es un signo bien exigente y también se entrega demasiado y espera que las personas le devuelvan de la misma forma, lo cual no sucede porque a veces aparenta mucho ego y que no necesita nada. Entonces las personas que le van a regalar algo no van a tener esa posibilidad de satisfacer todas las expectativas que pueda tener para estar contentos con un regalo.

