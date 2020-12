Qué regalar a cada signo si te tocó de amigo secreto: Aries, Tauro, Géminis, Cánce, Leo y Virgo

El doctor Carlo Aguilar, reconocido astrólogo, compartió con Metro las ideas para regalar a un amigo secreto según su signo del zodiaco. A continuación te traemos las opciones para que puedas sorprender a esa persona especial en esta Navidad. Por ahora te compartimos los signos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo.

Aries

En esta Navidad deben ser artículos de deportes. No hay Aries que no le guste el tema deportivo. Puede ser una colchoneta para hacer ejercicio, para hacer yoga. Podría ser una pelota de fútbol, o artículos para hacer actividades al aire libre, como raquetas. No deben ser productos deportivos que sean para realizarlos dentro de casa, en ese caso es mejor no obsequiarles ese tipo de opciones.

Otra alternativa pueden ser artículos sexuales, ropa interior erótica, perfumes dulces, que son los que les gusta a Aries. Y también pueden ser regalos que tengan que ver con comida preparada.

Tauro

Les gusta las cosas dulces, todo lo que tenga que ver con pasteles, vino dulce, comida con sabores suaves, comidas preparadas o cajas de galletas. También pueden ser perfumes pero deben ser perfumes fuertes. Otra opción es la ropa como guantes, como bufandas, algo para abrigar; la ropa interior no le gusta. Pueden ser objetos como una cama o una colcha para taparse del frío, ya que Tauro es muy cómodo en ese aspecto.

Otras opciones pueden ser objetos parar armar, como rompecabezas, cosas para hacer artículos con las manos como mancuernas. También algo con lo que se pueda trabajar la jardinería, todo lo que tenga que ver con tierra como palas, rastrillos, semillas, flores, etc. Objetos que sean para construir o sembrar.

Géminis

Es el signo de las telecomunicaciones. Así que podría ser un celular, un chip de teléfono, minutos para el celular, una tablet o audífonos. También pueden ser objetos novedosos como 'lamparitas', llaveros especiales, licores en botellas pequeñas, perfumes que igualmente estén en botellas pequeñas con diferentes modelos. Otras opciones son las joyas, los anillos o algún adorno moderno para la casa que nadie tenga. Ese tipo de cosas valora Géminis.

Cáncer

Le gusta las cosas antiguas, todo lo que es vintage. Por ejemplo: cuadros, relojes, juego de Atari, toca discos, fotos, cámaras fotográficas, etc., pero todos estos objetos debes ser antiguos . Pueden también ser comida elaborada como Paella; lo que tenga que ver con arroz y con sopa. También el vino, porque le encanta el alcohol, yo diría que es el signo que más bebe del zodiaco, por eso podrían ser bebidas fuertes como Whisky o Tequila.

En las mujeres, valoraran la ropa, pero debe ser ropa de marca.

Leo

Es egocéntrico, por lo que le viene bien un espejo o fotos de él enmarcadas. Lo que más le gusta a este signo es que se haga algo entallado de él, como las letras de su nombre. También puede ser una camiseta de color, una pelota de fútbol verde, algo que llame la atención, que se diferencie de los demás. También la ropa roja o amarilla.

Otras opciones pueden ser algún recuerdo de un país que ellos no tengan. También objetos para cortar como cortaplumas o navajas. Lo que le gusta a Leo es que ellos puedan diferenciarse de los demás. Algo original que nadie más tenga, no importa que sea barato o caro.

Virgo

Todo artículo de limpieza, perfumerías suaves, cualquier aparato que contenga alcohol o que sean de salud, como un oxímetro, termómetro o algo para tomar la presión. También les gusta los libros, ya que son grandes lectores, podrían ser temáticas de metafísica, astronomía, que sean textos más científicos y no necesariamente exotéricos.

Ellos son muy negativos con el tipo de regalos que les puedan hacer, así que se debe tratar de darles regalos de marca y que no sea algo tan grande ni exagerado. Puede ser pequeño pero de marca, ya que este signo valora mucho la calidad de las cosas, la limpieza y el detalle. No les gusta las cartas ni envoltorios tan exagerados.