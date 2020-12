Novena de Navidad 2020: séptimo día, "Los pastores van en camino a Belén"

Este 22 de diciembre se celebra el séptimo día de la Novena de Navidad 2020. Esta vez se tratará el tema "Los pastores van en camino a Belén", a continuación te dejamos la guía para hoy.

Séptimo día



Monición inicial

Estamos celebrando el séptimo día de la novena de preparación para la Navidad, el Papa Francisco ha subrayado tres aspectos necesarios, o como les ha llamado, expectativas en esta tarea de educar en la fe y en el amor: primero humanizar la educación, luego promover la cultura del dialogo y finalmente sembrar esperanza en los niños y jóvenes.

Villancico

Oración Inicial

Dios, Padre Nuestro,

que has iluminado el mundo con el nacimiento de Jesús,

luz del mundo,

causa de nuestra alegría,

concédenos amarlo sobre todas las cosas, ser sus fieles discípulos

y jamás separarnos de Él,

y por el testimonio de nuestra vida y palabras, ser la luz que brilla en nuestra familia.

Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén

Palabra de Dios

Lc 2,8-15

En aquella región había unos pastores que noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: “No teman. Les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo: hoy les ha nacido, en la ciudad de David, un salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre”.

De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: “¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad!”.

Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: “Vayamos hasta Belén, para ver eso que el Señor nos ha anunciado.

Reflexión

“El ángel les dijo: No teman. Les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo”. (Lc 2,10)

Las palabras de los ángeles a los pastores indican el significado del nacimiento de Jesús.

Él no es un niño cualquiera, sino el Salvador, el Mesías, el Señor (v. 11). La divinidad de Jesús niño no es manifiesta. Por eso, debía ser enseñada por medio de los ángeles: «Necesita ser manifestado lo que de suyo es oculto, no lo que es patente. El cuerpo del recién nacido era manifiesto; pero su divinidad estaba oculta, y por tanto era conveniente que se manifestara aquel nacimiento por medio de los ángeles, que son ministros de Dios; por eso apareció el ángel rodeado de claridad, para que quedase patente que el recién nacido era “el esplendor de la gloria del Padre” (Hb 1,3)» (Sto. Tomás de Aquino).

Las palabras de los ángeles indican también que la llegada del Salvador al mundo trae consigo los dones más excelentes: El reconocimiento de la gloria de Dios y La paz para los hombres (v. 14).

De ahí el sentido profundo de la adoración de los pastores y del por qué no temer:

La razón de este gran gozo es también por que la salvación que Cristo traía estaba destinada a hombres de toda raza y situación, y por eso eligió manifestarse a personas de distinta condición. «Los pastores eran israelitas; los magos, gentiles; aquellos vinieron de cerca; estos de lejos, pero unos y otros coincidieron en la piedra angular, “El Niño Jesus”» (San Agustín).

El alma que ha dado entrada a Dios en su corazón vive con alegría la visita del Señor, y esa alegría acaba con los temores que pueden querer introducirse en su corazón.

S. E. Mons. Néstor Montesdeoca, sdb

Obispo Vicario Apostólico de Méndez

Presidente de la Comisión de Educación y Cultura

Villancico

Diálogo y Compromiso

¿Cómo fomentar espacios de diálogo y encuentro en las familias y en las instituciones educativas, tomando en cuenta que es un valor que dinamiza la vida y la acción?

Compromiso

Como padres de familia esforcémonos en ser protagonistas en la educación de nuestros hijos.

Valor a vivir

Sembrar esperanza en los niños y jóvenes.

Peticiones

Señor Jesús, tú que naciste pobre y humilde en Belén y escogiste a los pastorcitos para ser los primeros, después de María y San José el recibir la Buena Noticia de la Salvación, te pedimos por los pobres de la tierra diciendo: "Escucha, Señor, nuestra oración"

Por los niños y jóvenes de nuestro querido Ecuador, para que el espíritu de la Navidad les anime a ser cada día mejores estudiantes y personas generosas, contribuyan para formar un clima de armonía en su escuela y familia. Oremos.

Para que los educadores cada día entreguen con generosidad a sus estudiantes el testimonio de su vida y los ayuden a descubrir la verdad. Oremos.

Por los padres de familia para que contribuyan en la formación integral de sus hijos y les ayuden a descubrir a Jesús en sus hermanos. Oremos.

Por cada uno de nosotros para que al ejemplo de los pastores descubramos al verdadero Dios, encarnado en nuestros hermanos y no nos distraigamos buscándolo en las cosas materiales. Oremos.

Se pueden añadir otras peticiones espontáneamente.

Concluyamos nuestras peticiones diciendo

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Oración Final

Oh María,

aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes,

a Ti confiamos la causa de la vida:

mira, Madre, el número inmenso

de niños a quienes se impide nacer,

de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas

de violencia inhumana,

de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia

o de una presunta piedad.

Haz que quienes creen en tu Hijo

sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo

el Evangelio de la vida.

Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,

la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia

y la valentía de testimoniarlo

con solícita constancia, para construir,

junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor,

para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.

(San Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae )

Bendición

Señor Jesús, misericordioso y siempre dispuesto al perdón, guárdanos en tu sagrado corazón, tú que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.



Villancico

Fuente: Conferencia Episcopal Ecuatoriana