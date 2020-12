¿Cómo maquillarte en Navidad? Colores y tendencias que resaltarán lo mejor de tí

La Navidad es una época del año en la que queremos vernos bien y mostrar nuestra mejor versión, tanto para una reunión familiar presencial o virtual, que ahora están muy de moda dada la coyuntura actual. Los colores tierra y otoñales serán tu aliado en estas fechas para lograr el maquillaje perfecto.

Carla Barahona, maquilladora profesional, nos da algunos tips de los colores y tendencias, así como recomendaciones para cuidar nuestra piel previo a maquillarnos.

En primer lugar, Carla recomienda preparar la piel. Para la aplicación de maquillaje, nuestro rostro debe estar limpio para no afectar su salud y así evitar que los poros se tapen. También indica que se debe colocar una pre-base que permitirá que nuestra piel soporte de mejor manera los químicos que aplicamos, que el maquillaje dure por más tiempo sin retoque y luzca más suave. A ello se añade el uso del bloqueador solar, aún si tu maquillaje es en la noche, ya que la radiación de luz azul de celulares o computadoras pueden generar daños.

Carla Barahona, maquilladora profesional

En cuanto al maquillaje, se debe tener en cuenta el tipo de técnica que necesitamos. Si hay personas que presentan acné, vitíligo o manchas en la piel, el maquillaje se enfocará en correcciones; si tienes piel madura, querrás verte más joven, sana y fresca, por lo que el maquillaje se centrará en suavizar los rasgos y hacer una piel más natural para no enfatizar en arrugas; si eres una persona que no acostumbra a maquillarse, lo recomendable es no irse a los extremos; y, por el contrario, si eres "experta maquillista", es la oportunidad perfecta para potenciar tu maquillaje pero sin exagerar.

Cabe recordar que el maquillaje navideño es clásico, con dorados y tonos tierra. Puedes usar también colores otoñales, para crear contraste. Si te vistes de rojo, tienes que evitar tonos fríos en el maquillaje; si en tus ojos haces unos tonos cálidos, en la ropa puedes utilizar algo más neutro como negro o blanco.

Incluso puedes jugar con tus accesorios. Si te vistes de negro, puedes ponerte unos accesorios dorados y combinar tu maquillaje con ellos.

Por el contrario, si tu ropa es muy llamativa, con mucho brillo, lentejuelas o accesorios, tendrás que colocar un maquillaje más sobrio para no competir con la atención que se centra en la ropa.

