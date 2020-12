El turismo de Ecuador se recarga en 2021: Hay formas de viajar y conocer nuevos espacios con respeto a la pandemia

Los ecuatorianos planean realizar turismo dentro del país durante el 2021. Un estudio arroja que el 54% de un total de 8.329 encuestados está dispuesto a viajar internamente después del 2020. Siendo esta una estadística que proyecta que en Ecuador la industria se beneficiará.

Con las consecuencias de la pandemia, el sector turístico se afectó de tal modo que durante este año entró en una época de crisis. Hubo millones de pérdidas económicas, cerraron hoteles y se evidenciaron los despidos. Sin embargo, las estadísticas muestran que tras la emergencia sanitaria, el comportamiento de los viajeros y su planificación con respecto al turismo interno cambió. Así lo demuestra un estudio realizado por el Ministerio de Turismo y 13 universidades de Ecuador.

Cascada del Pailón del Diablo en Baños de Agua Santa / Foto: Michelle Cárdenas

Este comportamiento está vinculado al encierro de la cuarentena o porque en la mayoría de casos, los viajeros han tenido que postergar sus planes turísticos por las medidas de bioseguridad o por el cierre de fronteras. Pero hoy por hoy, los turistas buscan emprender viajes en 2021 para visitar los maravillosos destinos que tiene el país. Tomando en cuenta que habrá una vacuna en los próximos meses que aporta al sentido de seguridad.

"Confiamos mucho en la resiliencia del turismo", dijo a Efe el gerente técnico de Quito Turismo, Patricio Velásquez, esperanzado en los efectos positivos de las vacunaciones que han comenzado en otras latitudes y que, en Ecuador, se esperan para principios de 2021.

De todos los encuestados en el 'Comportamiento del turismo a nivel nacional dada la nueva normalidad', solo el 15% aún no ha planificado un viaje a largo plazo.

Ecuador está lleno de espacios impresionantes que se pueden visitar. Desde las playas de la Costa, a los volcanes andinos. Desde la arquitectura colonial de las ciudades, a las cascadas y ríos de la Amazonía. Tanta es la belleza del país que hasta los influenciadores extranjeros lo visitan. Un caso reciente fue el del mexicano Alex Tienda, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Youtube, quien recorrió nuestros espacios en noviembre para dar a conocer las maravillas que hay aquí. Siendo así esta, una muestra de que la industria se recuperará.

Perspectiva del Youtuber Damián Bernal

Youtuber Damián Bernal

Por su parte, Damián Bernal, un reconocido youtuber ecuatoriano que explora el turismo, gastronomía y cultura nacional, en una entrevista con Metro recomendó que "A la pandemia hay que tenerle respeto pero no miedo en el sentido de limitarse para viajar".

"Está bien cuidarse, tomar todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento está bien, pero si uno tiene esa hambre de viajar pues va a encontrar la forma", añadió.

Alternativas para conocer en 2021 Ecuador tras la pandemia

La primera recomendación del youtuber es la de un turismo comunitario. Ya que explica que podría ser complicado para algunas personas movilizarse para un viaje que tome más de 10 horas. Entonces, "para evitarse todo ese tiempo yo recomiendo que depende de donde se encuentren, vayan a los pueblitos cercanos, conozcan a las personas que viven ahí, sus perspectivas, etc.".

Por ejemplo, 'El Champ', como también es conocido el youtuber, comenta que recientemente salió sin destino y llegó a un pueblito del que asegura que se "enamoró".

"Dependiendo del lugar traten de ver los pueblitos más cercanos, aún así piensen que no hay nada. Porque el turismo no solo es visitar lugares bonitos, sino que es convivir con la gente, saber a qué se dedica, cómo la lucha, qué es lo que hacen y si se les puede ayudar un poquito eso para mí es un turismo muy valioso".

Dentro de estos espacios según explica el youtuber, se pueden encontrar alternativas económicas para descansar. "Fui a Ambato y me llevaron al páramo. Ahí había un lugar que puedes acampar por tres dólares en el caso que tengas carpa. Ese valor no es para nada caro al tratarse de ese tipo de experiencias. No te cobran tiempo, ni lugar y tú llevas tu comida".

Explica que el sitio es "seguro y es administrado por los indígenas". Y en caso de que quieran alquilar una carpa, el valor será de 20 dólares, donde pueden ingresar cuatro personas.

Otros lugares para visitar recomendados por Damián Bernal