Ecuatoriano podría ganar $330 millones antes de Navidad, te contamos cómo participar

La Navidad es una época de alegría, pero para muchos también de escasez y a más de uno no le alcanza el salario ni tampoco la bonificación de fin de año. Es por eso que miles en Ecuador sueñan con ganar los $330 millones de dólares del Mega Millones de Estados Unidos esta semana en theLotter.com, pues se trata de la oportunidad de obtener una suma con la que cualquiera se podría retirar a descansar por el resto de su vida, garantizando además el futuro económico de su familia por varias generaciones.

Ecuatoriano estuvo a 1 número de ganar $220 millones de dólares en enero de este año

El primero de enero theLotter sorprendió con una llamada a un conductor de camión ecuatoriano quien apenas hacía un mes había comenzado a comprar sus boletos en theLotter.com.

Aunque estaba un poco decepcionado pues le faltó apenas un número para ganar $220 millones de dólares, obtuvo el tercer premio de la lotería Powerball de Estados Unidos, que equivale a US$50 mil, los cuales le fueron depositados a su cuenta bancaria, pues todos los premios inferiores a $200 mil dólares son transferidos por theLotter a la cuenta del ganador, sin importar donde se encuentre.

¿Es este servicio legal?

theLotter opera desde hace más de 18 años vendiendo billetes oficiales a extranjeros a través de internet. Además, ofrece más de 50 loterías y tiene oficinas en más de 20 países del mundo.

Cabe anotar que las reglas de las loterías americanas explícitamente enuncian que "el ganador de la lotería no tiene que ser un ciudadano americano o residente para ser declarado ganador" por lo que el servicio courier de theLotter se ajusta a las reglas del país.

En cuanto a las leyes ecuatorianas, los representantes de theLotter.com aclaran que no realizan sorteos propios ni pagan los premios de su bolsillo, por lo que no entran dentro de la categoría de juegos de azar o apuestas, ofreciendo un servicio de mensajería, pero exclusivo para boletos de lotería.

¿Qué ocurre si un ecuatoriano gana?

Cuando un usuario gana por medio de theLotter, la empresa corre con los gastos para que la persona viaje a recibir el boleto y además se le asigna un abogado que lo acompaña a las oficinas de la lotería a cobrar el premio. La garantía que tiene toda persona que usa el servicio, es una copia escaneada del billete legítimo a la que tiene acceso unas horas después de haber realizado la transacción.

"Tenemos un récord intachable habiendo entregado decenas de boletos ganadores, y asistiendo a los afortunados usuarios en la reclamación de los premios," afirma Andrés Fernández, vocero de theLotter.com para el mercado hispano, y agrega "los boletos legítimos son entregados al ganador, y la mayor prueba de ello son las decenas de personas que ya han ganado en nuestro portal premios millonarios", concluye.

Porqué el premio de $330 millones de dólares es una suma extraordinaria

Ganar uno de los mayores premios de lotería del mundo implica el pago de impuestos en Estados Unidos, pero el acumulado es tan grande, que aún después de las deducciones de ley la suma a recibir es inmensa.

Quien gane alguno de los dos pozos que están en juego a través de theLotter.com obtendría un aproximado de US$ 253 millones para gastarlos como quiera y es por esto que este portal es uno de los más visitados en Ecuador por estos días, pues con la cantidad de dinero disponible, el nuevo millonario podría adquirir 17 islas privadas de US$ 15 millones cada una ó 25 mansiones en Beverly Hills, a un valor de US$ 10 millones por cada propiedad.

Garantía de servicio

Entre las razones por las que theLotter.com es el líder en servicios de mensajería para compra de boletos por internet se cuentan:

– El portal tiene más de 18 años de experiencia como el único sitio web que en compra los boletos legítimos y provee una copia escaneada de los billetes.

– theLotter es el único servicio de mensajería en el mundo con licencia de operación de la Unión Europea.

– La corporación cuenta con un enorme portafolio de ganadores con mas de $100 millones de dólares entregados, casi 6 millones de usuarios que han recibido algún premio, entre ellos varios latinoamericanos que han cobrado acumulados millonarios.

– Servicio al cliente en español, 24 horas los 7 días de la semana.

– theLotter cuenta con una póliza de devolución del dinero si el cliente no está satisfecho con el servicio.

¿Cuánto vale participar por los $330 millones de dólares?

theLotter.com ofrece un mínimo de 3 boletos por un precio total de $15 dólares ($5 dólares por billete) y en ese valor ya está incluida la comisión que el portal cobra por su servicio de mensajería. Cuando alguien obtiene un acumulado, la empresa no cobra ninguna comisión sobre el premio ganado.

Formas de Pago

theLotter ofrece en Ecuador alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.

Próximos sorteos



El próximo premio del Mega Millones por $330 millones de dólares se sorteará este martes en la noche mientras que los $321 millones del Powerball se sortean el miércoles. Cualquiera puede adquirir sus billetes legítimos theLotter.com sin salir de casa. La venta estará abierta en el sitio web hasta una hora antes del sorteo para así garantizar la compra de los boletos oficiales.

¿Cómo participar?

