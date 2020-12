¿Cómo, cuándo, dónde y a qué hora ver la Estrella de Belén?

La llamada Estrella de Belén se podrá ver después de 800 años, en la Navidad de este 2020. Desde el 16 de diciembre al 24 se podrá observar este fenómeno astronómico. El evento no se repetirá en estas fechas hasta el 2080, así que hay que aprovechar. Te contamos el día en qué más se verá, desde dónde y cómo verla.

Dos fenómenos astrológicos sorprenden este mes para finalizar el histórico 2020. El primero es el Eclipse solar y el segundo la Estrella de Belén. Este último fenómeno es anclado con la tradición cristiana. Aunque sucede cada 20 años, en esta ocasión se verá mucho más cercano a la Tierra y en Navidad, lo cual no ocurría hace 800 años.

Se trata de un evento astronómico donde seda la conjunción entre Júpiter y Saturno. Esa Estrella guiaba a los reyes magos hacia Belén para ir en búsqueda del nacimiento de Jesús.

El día de su máximo esplendor será el 21 de diciembre, aunque se aprecia desde el 16 al 24 con menos intensidad. La mejor hora para verla es en la hora posterior a la puesta de sol, mirando hacia el suroeste.

El 21 se podrá ver “aproximadamente el grosor de una moneda de diez centavos sostenida con el brazo extendido!”, según la NASA.

Los detalles alrededor, como la lunas de Júpiter, se podrán ver con binoculares o un telescopio pequeño.

This month, Saturn & Jupiter appear to inch closer together, & by Dec. 21 they'll appear closer than they have in ~400 years.

📸 Captured pics of this Great Conjunction? Share them & join us for #NASAScience Live on Dec. 17 — you may see them in the show: https://t.co/tGFjZxA8ke pic.twitter.com/TL7Tn6iQVN

— NASA (@NASA) December 12, 2020