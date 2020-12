Los signos del zodiaco que más deben tener cuidado en las Fiestas de Quito

Con estas Fiestas de Quito la gente también debe estar atenta a cualquier problema y deben tener cuidado. La doctora y astróloga María José Bonilla explica que según un análisis astrológico con Tarot egipcio, hay algunos signos a los que no les va a ir bien en esta temporada. Esto debido a que pueden tener inconvenientes y necesitan tener cuidado en ciertos aspectos específicos.

Estos son los cuatro signos y las razones

Leo

A las personas de signo Leo es importante que tengan cuidado con sus objetos de valor. Que tengas cuidado con lo que vistan como por ejemplo joyas, relojes o cosas costosas. Porque pueden ser víctimas de robo, sobre todo cuando se queden solos. Deben estar atentos de no quedarse en los sitios hasta el último o no salir con personas que no son tan conocidas porque es posible que los dejen botados y esto provoque robos.

Virgo

Es posible que tenga problemas judiciales. Puede ser una cuestión que ellos no esperan, porque Virgo siempre trata de tener todo bien. Pero hay cuestiones que les va a llevar a temas judiciales entonces tienen que tener cuidado con eso. Deben ser más cuidadosos con las cosas que van a realizar. Incluso si tienen que ver con acuerdos, tratos con la parte alimenticia. Los juicios que tengan que resolver deben hacerlo por esta temporada que es complicada, pero con cuidado.

Libra

Es muy probable que se sientan encerrados en su compromiso. Porque lo que quiere un Libra es salir, juntarse con todos los amigos, amigas y pretendientes. Entonces esa temporada va a sufrir porque justamente a ellos les va a tocar dar la cara en su compromiso y estar guardados. Les va a tocar quedarse encerrados a los Libra. Como no les gusta eso, no les gusta que los limiten, la van a pasar mal.

Escorpión

Tienen mucho riesgo de embarazo. Entonces si es que no están planificando todavía hacerse cargo de esa responsabilidad, tengan mucho cuidado con su vida reproductiva. No deben tener relaciones sin preservativo si no quieren tener hijos. O si es que alguien les quieres atrapar con un hijo, tengan cuidado en tener relaciones con esa persona que pueden ser tanto hombres como mujeres, porque ambos pueden utilizar ese recurso para atrapar a la otra persona.

