¡Inédito! Best Buy anuncia liquidación y la gente enloquece con filas y con memes

Best Buy México anunció que cerrará sus negocios a partir del 31 de diciembre por la crisis económica. Tras la información de esta noticia, la empresa añadió un dato más que enloqueció a todo el país. Antes de marcharse, tratarán de vender todo lo de sus tiendas en una gran liquidación.

La liquidación llega de la mano de las consecuencias debido a la pandemia. Así que a partir de este jueves cuando iniciaron las ofertas, la gente explotó para comprar.

¡Gran liquidación de Best Buy! * Su página de internet

pic.twitter.com/0y8marVSi7 — La Abuela García®™ (@rthur_013) December 3, 2020

Lo sorprendente de todo es que no les importó el coronavirus. Se olvidaron de la pandemia y empezaron a hacer grandes filas fuera de las tiendas.

La gente hoy sí dijo fokiu a la sana distancia y se fue a BestBuy 😂 pic.twitter.com/1lOKLm8x7S — Maw (@MawSaldivar) December 3, 2020

Pero eso no fue todo, sino que la locura alcanzó a Internet donde la gente compró al punto de agotar productos. Hubo quienes aseguraron que efectivamente habían buenas compras que hacer con productos más baratos. Uno de estos casos fue el del Nintendo Switch que quedó agotado.

El que maneja la página de Best Buy viendo a todos pelearse por las Nintendo Switch en liquidación. pic.twitter.com/N35mE0eigO — Chema Mendoza (@chemxmendoza) December 3, 2020

Best Buy: Estamos en liquidación pero puedes comprar con toda confianza. Todos: 👇🏼 pic.twitter.com/K8XBBrDw4m — 🎄 Lola Navideña 🎄 (@007Lola_Mento) December 3, 2020

Sin embargo, también hubo quienes mencionaron que no había rebajas. Que realmente los precios subieron los últimos días, más que las anteriores semanas. Así que se quejaron de que en algunos casos no fue real la oferta. Mientras que los precios no representaban un real ahorro.

#MapacheAustero La liquidación de Best Buy está loquísima 😨 Nintendo Switch Lite en 1,999 pesos y el normal en 4500-5600. Gracias @CarDanielR por avisar!https://t.co/Z0pI8L3y7f pic.twitter.com/VQK2j36vUY — Mapache Rants 🎄 (@MapacheRants) December 3, 2020

Entre toda la locura y problemática explotaron los memes.

La página de Best Buy en estos momentos pic.twitter.com/xLI5sJsGkK — Coronita (@kurama_zibang) December 3, 2020

Quise creer en ti Best buy, entre a comprar el monitor que me debo, pero no solo me engañaste, además le aumentaste el precio best Buy 4 meses atrás: 23,999

Bes tBuy hoy: 26,099

Amazon hoy: 23,609

¡Bajen los malditos precios y larguense con dignidad! pic.twitter.com/DAv785UzH7 — ꧁༺Leͥgeͣnͫd༻꧂ (@venceslav) December 3, 2020

Yo intentando comprar en Best Buy pic.twitter.com/6QR7v2EBGX — Fire Queen ★ || Mirio’s waifu (@MissCarorin) December 3, 2020

Te puede interesar

Otra información en video