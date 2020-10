Qué significa soñar con tu ex y que regresas con esa persona: Astróloga intérprete de sueños

El mundo de los sueños puede tener muchas cuestiones que decirnos. Estas pueden ser vinculadas con el pasado, las emociones, las conexiones e incluso con el futuro. En ese contexto, uno de las explicaciones que más buscan las personas, es la de qué significa soñar con tu ex y más aún que regresas con ese ser.

Para darte respuesta a tu inquietud, la psicoterapeuta holística – intérprete de sueños, Malu Gómez, conversó con Metro Ecuador sobre el significado de este sueño.

Primero que nada, la experta explica que los sueños no se pueden basar en una sola interpretación. Ya que "hay procedimientos que tomar en cuenta, porque no todo corresponde al resultado de un vaciado del inconsciente en la noche. La interpretación puede responder a muchos otros significados que podrían ser inclusive físicos, fisiológicos, psicológicos, emocionales, o de percepción extrasensorial".

Qué significa soñar con tu ex - PIXABAY

La experta resalta que bajo ese contexto, "hay que tener cuidado en saber lo que significa ese sueño". Ya que siempre corresponde a algo íntimo, privado y personal. Sin embargo, hay sueños que permiten tener una interpretación basada en situaciones similares que pueden ocurrir y según el contexto.

De ese modo, a continuación te contamos la interpretación de Malu Gómez, sobre l0 que significa soñar que regresas con tu ex.

Significado

En primer lugar puede hacer referencia a que tus emociones te están llevando a recordar a esa persona. A que todavía no has desatado el vínculo que tienes con ese ser. De alguna manera lo sigues extrañando y sigue siendo parte de ti a nivel inconsciente. Por eso, tu cerebro, mientras duermes, te lleva a seguir recordándolo. Es decir, que sigue viviendo en ti porque no te has desatado de aquel.

Desde un análisis psicológico, simplemente corresponde a un vaciado del inconsciente que te habla de que no ha habido una desvinculación psico-emocional con el sujeto. Por eso lo vuelve a traducir tu mente en el sueño, porque lo extrañas.

Por otro lado, si la persona que sueña tiene una buena percepción extrasensorial. Podría corresponder a que aquella persona te piensa o te siente, entonces tu recibes ese pensamiento y por ende lo sueñas.

Sueños premonitorios

La experta explica que esto ocurre si eres una persona que maneja un buen nivel de precognición. Es decir, que recibes información por adelantado antes de que suceda. De ese modo, el sueño premonitorio te podría estar avisando de que en los próximos días, te vas a encontrar nuevamente con ese ser.

Pero lo más acertado y en términos generales, la experta resalta que ese tipo de sueños es porque no has cortado los vínculos emocionales con ese ser.