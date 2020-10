¿Cómo interpretar los sueños eróticos? ¿Por qué los tenemos?

Los sueños eróticos forman parte de nuestra intimidad y están estrechamente ligados con la sexualidad. Los psicólogos mencionan que estos sueños no aparecen por casualidad y serían el fruto de deseos vividos durante el día.

Por ejemplo, si has tenido un acercamiento con la persona que te gusta, si piensas en alguien en concreto que, sorprendentemente, te atrae, si hay algo relativo al sexo que te preocupa o te atrae especialmente.

¿Para qué sirven los sueños eróticos?

Hacer el amor en un sueño no solo demuestra que nuestra imaginación y sexualidad están estimuladas. O, tal como lo analizó Freud, que somos capaz de formar una historia deseada o incluso de satisfacer pulsaciones inconscientes. Pero más allá de las teorías, lo cierto es que dependiendo del sueño en concreto este podría significar una cosa u otra (asuntos sin resolver, curiosidades por satisfacer, carencias). Los sueños eróticos permiten detectar ciertos bloqueos e incluso ayudan a liberarlos.

¿Cómo se interpretan los sueños eróticos?

Puede ser bueno preguntarse el significado de este tipo de sueños para mejorar la vida diaria y, particularmente, la vida amorosa y la sexualidad. En primer lugar, los psicoanalistas consideran que el sueño erótico se muestra de dos formas: la que implica un acto sexual con penetración, que puede significar una falta en la realidad, con una libido no plena; y la carnal (besos, caricias), que significa simplemente un bienestar general. Aquí tienes algunos de los sueños eróticos más recurrentes y sus posibles significados:

-Encuentros amorosos con exparejas, con tu jefe o con un desconocido

Suelen ser algunos de los protagonistas más frecuentes de los sueños eróticos y, más allá de la sexualidad, también pueden tener un significado más profundo. Por ejemplo, soñar que mantienes relaciones con tu expareja puede desvelar que le echas de menos, que aún no has cerrado ese capítulo de tu vida o que, por el contrario, estás a punto de cerrarlo. Por otro lado, soñar con tu jefe puede indicar un deseo de poder y autoridad. Puede ser que en esa persona veas reflejados aspectos que te gustaría aplicar a tu propia personalidad. Si en tu sueño erótico aparece una persona desconocida podría traducirse en un deseo de cambio en tu vida o en una advertencia de que has caído en la monotonía.

Referencias a objetos o lugares

Si una persona sueña que hace el amor en un tren con su pareja puede significar que su relación va por buen camino. Si el tren descarrila, puede ser que la pareja esté en crisis. Por otro lado, si sueñas que haces el amor con tu pareja al lado del fuego, puede significar que se trata de una relación apasionada y completa, pero en ningún caso pasiva y molesta. ¡Tu libido está llena de energía!

¿Sueñas que te diviertes en el agua o a bordo de una barca, por ejemplo? Felicidades, esto significa que estás en perfecta armonía sexual con tu pareja. Si sueñas con contactos sexuales en los que siempre llevas el cabello recogido, puede significar que tu sexualidad te asusta. Si, por el contrario, llevas el cabello suelto, indica que no tienes ningún problema con tu sexualidad.

Hacer el amor en presencia de animales

Los gatos son símbolo de ternura, de dulzura, pero también de pasión e independencia cuando sacan sus uñas… Lo que te gustaría sentir con tu chico o chica si iniciaras una relación. Por su parte, los perros hablan de tu relación de pareja. Si un perro mueve el rabo y parece feliz, indica que la fidelidad reina en el seno de la pareja. En cambio, si enseña los colmillos, puede que exista traición por parte de uno de los miembros de la pareja…

La desnudez

Soñar que se está desnudo no indica un deseo de exhibicionismo, sino un gran anhelo de libertad, de expresar el "Yo" más profundo. Es posible que te hayas cansado de aparentar algo que realmente no eres y necesitas ser completamente tú misma, olvidando los modelos y limitaciones impuestos por la sociedad en la que vivimos.

Desde un punto de vista sexual, este sueño deja ver el deseo de liberarte de tus prácticas habituales. Si estás a gusto, quiere decir que te sientes bien contigo misma y con tu cuerpo. Si por el contrario te encuentras incómoda sin ropa, el malestar que acompaña al hecho de estar desnudo en público pone de manifiesto la ambivalencia de tu estado de ánimo, que se divide entre el deseo y la inhibición. Los sueños desvelan nuestros miedos inconscientes y, si la desnudez te causa ansiedad, quiere decir que tenemos dificultades en aceptar nuestra sexualidad y, por tanto, en vivirla al 100%.

