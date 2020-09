Hallan una postal de hace 100 años y revelan su curioso contenido

Un ciudadano de Estados Unidos descubrió en su buzón, entre las facturas y documentos habituales, una postal que fue enviada hace 100 años. Así lo dio a conocer en los últimos días, mientras aprovechó para revelar su contenido.

La carta llegó a Michigan, Brittany Keech confesó a CNN que la postal cuenta con la fecha del 29 de octubre de 1920. La dirección de esta postal iba dirigida a una persona llamada Roy McQueen

Entre las curiosidades, la postal lleva sello de un centavo con la imagen del presidente George Washington en la parte de atrás. Además, se indica la localidad de Jamestown, gracias a un matasellos.

A Michigan woman got quite a surprise when she went to her mailbox this week: amid her regular bills and junk mail was a postcard that had been mailed almost 100 years ago https://t.co/RpicB6PjxF pic.twitter.com/R3GV6IvyxH

— CNN (@CNN) September 11, 2020