Manuela Pinto: el arte de hacer fotografía de producto

¿Cómo hago para que mi fondo salga desenfocado? Es una de las preguntas que me han hecho bastante, entonces hoy les traigo un pequeño tutorial o tips, si prefieren 🙌 Es importante, primero que nada, que noten la diferencia entre las dos fotos (la 2 y la 4). Ahora… En la segunda foto pueden ver un fondo completamente desenfocado. Esto no es magia 😉 se llama profundidad de campo y se logra así: 1️⃣ Pon tus objetos en la mitad de los backings, hacia adelante. Como en la 3 foto. Si los objetos se quedan todos pegados atrás y juntos (como en la 5 foto), perdemos la profundidad. 2️⃣ Coloca el producto que quieres que sobresalga hacia adelante. Muuuy adelante (en este caso, los pancakes). Los objetos que nos van a brindar profundidad deben permanecer atrás, NO pegado al backing trasero, pero sí atrás. (De nuevo, como en la 3 foto). 3️⃣ Pon la cámara de tu celular en modo retrato. Seguramente si es que estás muy cerca de los objetos, te va a salir que te alejes. Está bien, aléjate hasta que vayas notando el desenfoque atrás. Si las esquinas de tus backings se empiezan a ver, puedes irte acercando un poquito y jugando con la cámara de tu celular. 4️⃣ Prueba distintos ángulos, muévete alrededor de tu mini set y mira qué es mejor para tu producto. Respeta la profundad y practica…mucho 🤓 Pronto subiré un video tutorial en el que puedan ver un poco mejor cómo se logra la profundidad, con cámara y con un celular. Pero mientras tanto… ¡Quiero ver sus fotos! 📸 . . . . . . . . . . . . . . . . #backings #backdrop #backdrops #tutorial #depth #profundidad #productphotography #productphotographystudio #creativephotography #creativedesign #fotoproducto #quito #quitoecuador #ecuador #ecuadortravel