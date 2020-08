¿Qué significa realmente soñar con tu propia muerte?

A nadie le gusta tener sueños relacionados con la muerte. Sin embargo, a pesar de que a veces son verdaderas pesadillas, no suelen tener una interpretación tan negativa como parece. Soñar con tu propia muerte es uno de esos sueños horribles de los que te despiertas temiendo que sea una premonición, pero nada de eso.

¿Por qué sueño con mi propia muerte?

Seguro que más de una vez has soñado con un funeral, con la muerte de un familiar o de una persona muy querida y te has despertado angustiada y con miedo a que el sueño se haga realidad. Ya habrás comprobado que no es un sueño premonitorio, como tampoco lo es ese en el que sueñas con tu propia muerte. Al contrario, el significado de este sueño tiene muy buenos augurios.

Soñar que mueres o ver a tus familiares asistiendo a tu propio funeral puede causarte cierta inquietud, pero el simbolismo de la muerte en sueños es totalmente positivo. La muerte se interpreta como un paso obligado a otra vida. Para renacer, como el Ave Fénix, antes hay que morir, así que se trata de una transición y no de un estado definitivo.

Este sueño en el que asistes a tu propia muerte ocurre para invitarte a tomar una decisión importante. Si tienes este sueño es porque no eres feliz con tu vida actual, así que es necesario empezar una nueva vida, o una nueva etapa si te parece demasiado radical eso de arrasar con todo lo conocido y acoger algo completamente nuevo y desconocido.

Es normal que el sueño te produzca cierta inquietud. No solo porque la muerte forma parte de nuestros miedos más profundos, sino porque intuyes lo que quiere decirte tu sueño acerca de empezar una nueva vida. Y lo desconocido nos asusta, lo nuevo nos asusta, pero no hay nada como atreverse a salir de la zona de confort para comprobar todo aquello de lo que eres capaz.

