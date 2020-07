¿Qué significa soñar que se me caen los dientes? El significado de tu sueño

¿Tuviste un mal sueño y soñaste que se te caía algún diente? Tranquilo, existen muchos significados para este sueño y no todos tienen que ver con la muerte.

Entre los significados más comunes, se destaca la relación que existe con la inseguridad, el miedo al cambio, haber tomado malas decisiones y la insatisfacción personal.

Pero también dependiendo del sueño que hayas tenido, la interpretación que se le puede dar al mismo puede ser muy variada. ¿Soñé que se me caen los dientes de arriba o de abajo?, ¿Qué significa que se me mueven los dientes?, ¿Y si sueño que solamente se me cae un diente de arriba?

Soñar que se te cae un diente de arriba

Si has soñado que se te caen los dientes de arriba, puede ser que te preguntes: ¿Qué significa soñar que se me caen los dientes de arriba? Según la interpretación de los sueños, soñar que se caen los dientes de arriba puede representar que has sufrido la pérdida de alguna persona importante para ti.

El significado de soñar que se te cae un diente de arriba casi siempre se relaciona con la inseguridad. Tienes que tener en cuenta que, los dientes, es una de las partes más duras y estables del cuerpo. Por tanto, cuando nuestro inconsciente evoca que estos pueden caerse lo que nos está indicando es que, en estos momentos, incluso lo más fuerte de nuestro cuerpo puede desprenderse.

Pueden ser inseguridades de cualquier tipo: incertidumbre ante un nuevo cambio, comenzar una nueva relación, empezar un nuevo trabajo, etcétera.

Significado de soñar que se te cae un colmillo

¿Qué significa soñar que se me caen los dientes, en concreto, un colmillo? Si el diente que se te cae en tu sueño es un colmillo, entonces, pueden haber otro tipo de significados relacionados con esta pieza dental. Normalmente, la interpretación que se le da está relacionada con padecer miedos e inquietudes ya que, dentro de toda la dentadura, los colmillos son los más "agresivos", "fuertes", etc. Son los dientes que los animales mamíferos tienen más afilados ya que, gracias a ellos, pueden despellejar mejor a sus presas.

Por tanto, el significado de soñar que se te cae un colmillo puede tener mucha relación con que, ahora mismo, tienes miedo, te sientes desprotegido, sin fuerza. Esta sensación de malestar puede relacionarse con una situación que vivas ahora pero, también, con algún hecho del pasado que te haya marcado y que te haya dejado desprotegido o vulnerable.

