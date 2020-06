¿Es peligroso dormir con el celular bajo la almohada?

¿Duermes con el celular bajo la almohada? Se ha dicho en varias ocasiones que esto pude representar un peligro para la salud de las personas. ¿Cuáles son los riesgos y mitos?

Hasta el momento no se podido confirmar el riesgo de recibir la radiación por el celular. Tampoco que dormir con el teléfono bajo la almohada, cause daño al nivel cerebral. Esto no quiere decir que no exista un riesgo que afecte a tu salud.

El calor sería uno de los mayores problemas que ocasionan graves riesgos.

Los celulares necesitan ser ventilados. No deben estar expuestos a niveles extremos de calor o frío, pues eso podría causar fallas en tu teléfono.

Las elevadas temperaturas pueden hacer que tu batería se dañe. Esta se suele recalentar mucho cuando se usa el celular constantemente y es sinónimo de menos vida útil. Lo mismo pasa cuando está bajó los rayos del sol.

Ahora, qué podría pasar cuando lo dejamos bajo la almohada. El equipo se podría calentar en exceso. Si la batería se expone tanto tiempo al calor puede inflarse al grado de explotar.

Por este motivo es peligroso dejar el teléfono cargándose debajo de la almohada toda la noche. Evita exponerte.

