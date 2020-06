Del ‘farrón’ a las bodas boutique: los nuevos protocolos para dar el “sí, acepto”

View this post on Instagram

*¡Cinco años de amor… y los que vendrán!* Lore & Gus decidieron sellar su amor con la celebración de su "Boda Íntima" en la comodidad y seguridad de su hogar tras cinco años de una bella relación. En este encuentro románico les acompañaron sus dos hermanos, testigos de este gran día. Siguiendo un riguroso protocolo de seguridad e higiene- como profesionales responsables que somos-garantizamos que ellos vivieran su amor de la manera más segura y tranquila, nos encargamos de toda la planificación, organización, desarrollo y ejecución sin invadir su espacio; conté con el apoyo de los mejores profesionales que demostraron que el trabajo responsable y en equipo es el idóneo para manejar una boda segura y sin perder la emoción de este gran día. Gracias Lore & Gus por haber confiado en nosotros. *¡Que vivan los nuevos esposos!* . Wedding planner @karinapadillaeventos Fotografía @edunaranjowph Vestido y accesorios @thebridalshop.ec Maquillaje y peinado @gabrielapereznovias Decoracion @theloungedesign Video @alexgomez.film Pastel y Bocaditos @mr.cakeinst Catering @the.chef.catering Ambientación @lavidviolin . #safeweddings #bodasegura #bodaboutique #bodaintimaquito #weddinginthecity