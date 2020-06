¿Qué hacer frente a un caso de intoxicación en niños?

Una intoxicación o envenenamiento es una urgencia en pediatría ya que puede poner en riesgo la vida del paciente. Ante un evento de este tipo y al comprometer de forma inminente la vida del niño se debe acudir de forma inmediata a un servicio de urgencias pediátricas o a su vez llamar al sistema de emergencias médicas para asistencia domiciliaria.

Según la pediatra Jaira Hidalgo, en estos momentos de emergencia sanitaria debemos saber que las unidades de salud al momento se encuentras atendiendo de forma normal, además para precautelar la salud e integridad de los pacientes, de forma global todos se han distribuido para atención de forma separada teniendo así hospitales dedicados solo a atención de pacientes con COVID-19 y otros destinados a atención general. Esto esta implementado a nivel de toda la red nacional de salud.

¿Cómo darnos cuenta de que un niño esta intoxicado o envenenado? signos y síntomas.

Los signos y síntomas van a depender del tipo de sustancia, la cantidad de la sustancia y el mecanismo por el cual causo el daño.

Si se trata de una ingesta accidental de sustancias químicas como las desinfectantes las principales molestias que van a presentar son de origen gastrointestinal: molestias en boca por lesiones, dolor abdominal, nausea, vomito e incluso diarreas. Si estas lesiones se generan por exposición directa las principales manifestaciones las tendremos en la piel con lesiones enrojecidas, prurito e incluso llegar a una quemadura química superficial. También debemos mencionar que la ingesta accidental de otros productos químicos como los destapa caños además de los signos y síntomas mencionados puede presentar compromiso del estado de conciencia como somnolencia importante e incluso puede llegar al coma.

En el caso de ingesta de medicamentos, la gran mayoría en forma inicial presentan síntomas gastrointestinales: dolor abdominal, nausea, vomito, diarreas, posteriormente se pueden acompañar de alteraciones del estado de conciencia con irritabilidad, somnolencia e incluso llegar al coma.

¿Cómo deben actuar los padres ante una intoxicación?

Lo primero y vital es guardar la calma, aunque suena paradójico, lo común ante un evento de este tipo es proceder de forma ofuscada, no coherente y lejos de ayudar al niño lo que causamos es mas daño. Luego se debe identificar el producto o sustancia que potencialmente seria causal del evento y de ser posible la cantidad que fue ingerida, esto será muy importante el momento de llegar a la unidad de asistencia médica ya que direccionará rápidamente al personal de atención en las conductas que debe seguir para su atención. Finalmente buscar asistencia médica calificada ya que como menciones anteriormente puede incluso llegar a comprometer la vida del niño o en su defecto dilatar su atención puede generar secuelas irreparables.

¿Cuáles son las sustancias o productos que pueden intoxicar a los niños?

Las intoxicaciones en niños tienen múltiples causales, las mas comunes es la ingesta accidental de fármacos que suelen tenerse como botiquín de emergencias en los hogares; o, medicamentos de uso continuo de los mismos niños o en su defecto de sus familiares adultos o adultos mayores. También resulta frecuenta las intoxicaciones por sustancias químicas utilizadas en el hogar como el caso de los desinfectantes; y, las intoxicaciones alimentarias.

¿Cuáles son los efectos que tienen estas sustancias químicas en los niños?

Los efectos que pueden provocar estas sustancias van a depender del tipo de sustancia, cantidad de ingestión y tiempo que transcurra desde el evento y la asistencia que se pueda dar al mismo. Los efectos pueden ir desde molestias pasajeras que se puedan controlar con tratamiento dados por tu medico e incluso llegar a generar daños severos en órganos tales como el hígado y el sistema nervioso central dependiendo del componente que la causo.

¿Como se puede prevenir las intoxicaciones en casa?

La principal medida de prevención es no dejar al alcance de los niños estos compuestos potencialmente tóxicos. No solo basta con ponerlo en gavetas ya que los niños por su misma etapa evolutiva están ávidos de conocer y explorar, se debe colocar en lugares seguros y de ser posible con llave. Y educar a los niños sobre los posibles efectos que podrían tener en ellos si ingieren estos componentes, esto debe ser con palabras claras y simples, no decretarlo como uno prohibición sin sentido ya que esto solo motiva a que niño asuma una actitud de confrontamiento y lo haga.

¿Cómo almacenar estas sustancias en el hogar?

Las sustancias potencialmente tóxicas en el hogar deben ser almacenadas en envases seguros, adecuadamente sellados o cerrados, correctamente rotulados, y sobre todo inaccesible a los niños, de ser posible bajo llave.