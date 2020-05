Gel antibacterial: Un verdadero aliado con su salud

Cada uno de nosotros puede ayudar a detener la propagación de la enfermedad del COVID-19 si nos lavamos las manos con agua y jabón por 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de toser, estornudar o soplarnos la nariz.

Si no hay agua y jabón disponibles, se recomienda que los consumidores usen un desinfectante para las manos a base de alcohol, si contiene por lo menos 60% de alcohol.

El alcohol en el desinfectante para las manos funciona mejor cuando se frota completamente en las manos, incluyendo entre los dedos y el dorso de las manos.

No se seque o enjuague las manos antes de que el desinfectante se seque. No use desinfectante para las manos si ellas están visiblemente sucias o grasientas; lávese las manos con agua y jabón en lugar de usar un desinfectante.

Más recomendaciones:

Los desinfectantes para las manos son regulados como medicamentos de venta libre (sin receta). Si usa desinfectantes para las manos a base de alcohol, lea y siga las instrucciones de la etiqueta de Información sobre el producto.

Guarde el desinfectante para manos fuera del alcance de las mascotas y los niños. Los pequeños deben usarlo solo bajo la supervisión de un adulto.

Los desinfectantes para las manos son una alternativa conveniente cuando no es posible lavárselas con agua y jabón.

Los pasos para el uso de desinfectante de manos se basan en un procedimiento simplificado.

Se indica a las personas que cubran todas las superficies de ambas manos con el desinfectante, ya que brinda una eficacia en la desinfección de la zona