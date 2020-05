Niños y jóvenes disfrutarán del Maratón del Cuento desde casa

La cuarentena por el Covid-19 no detiene el derecho que tienen los niños, jóvenes, familias y comunidades a disfrutar desde casa del placer que genera la lectura. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, filial del IBBY (International Board on Books for Young People) anuncia la organización virtual de la 14.ª edición del “Maratón del Cuento”, el mayor encuentro de literatura infanto juvenil que se realizará del jueves 28 al domingo 31 de mayo a través redes sociales de los organizadores.

El #MaratónDelCuentoEnCasa bajo el slogan “Ecuador un país que lee” busca que los niños, estudiantes, docentes y padres de familia, con un clic desde sus hogares, accedan al maravilloso mundo de los textos literarios; “Este año, por las condiciones de la emergencia sanitaria que vive nuestro país, no es posible tener un Maratón presencial por lo cual hemos decidido continuar con nuestro compromiso de acercar a los lectores con los libros y sus autores” comenta la escritora Leonor Bravo, presidenta de Girándula.

La agenda cultural contempla: el jueves 28 y viernes 29 de mayo, desde las 15h00; charlas, talleres y mesas redondas con la participación de los principales escritores de literatura infantil y juvenil del país, y muchos autores e invitados internacionales que se han unido esta causa.

Para el sábado 30 y domingo 31 de mayo, desde las 09h00, se brindará una programación continúa con lectura de cuentos, poesía, música y teatro dedicada para los niños.

El #MaratónDelCuentoEnCasa se transmitirá de manera gratuita a través de las redes sociales de Girándula (Facebook: girandulaecuador, Twitter: girandula_ibby y en sus plataformas digitales de Instagram y YouTube).

Además promueve la campaña “Escribe una carta al Maratón” orientada a motivar la participación de los niños. Los mejores textos serán publicados en la página de Instagram de Girándula.

“Con la Maratón del Cuento en formato virtual no solo los niños y jóvenes de Quito se beneficiarán de este evento sino los de todo el país” agrega Leonor Bravo, e invita para que estudiantes, docentes y centros educativos se conecten a esta amplia agenda de promoción lectora que cuenta con el respaldo de la Cámara Ecuatoriana del Libro.

Girándula IBBY Ecuador es una organización formada por escritores, ilustradores, mediadores de lectura, docentes, bibliotecarios, editoriales y librerías. Desde el 2006, organiza el “Maratón del Cuento” que suma con este año 14 ediciones en la Capital República ("Quito una ciudad que lee"), además de seis ediciones en Cuenca, dos en Guayaquil y una en las ciudades de Azogues, Esmeraldas, Ibarra, Loja y el Puyo.

