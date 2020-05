¿Qué tipo de mascarillas pueden usar los niños para protegerse del COVID-19

El uso de mascarillas no está recomendado en niños pequeños porque pueden producir asfixia, es la indicación del pediatra neumólogo, Ernesto Quiñónez, quien despejó varias dudas sobre el COVID-19 en niños y adolescentes.

Quiñónez señaló que otra de las razones por las que no deben utilizarlas niños de entre 2 o 3 años es porque no las toleran. Se puede recurrir a las viseras protectoras, que tienen un buen espacio para que el niño respire y lo proteja.

Se puede recomendar el uso de mascarillas desde los 4 años, pero no las de uso médico o herméticas. "Para un niño puede ser riesgoso usar ese tipo de mascarillas porque al ser herméticas inhalan su propio CO2 y no están diseñadas para ese tipo de pacientes". Por tanto, recomienda las mascarillas de tela, lavables, para una protección adecuada y suficiente, tomando en cuenta que no están en sitios de mayor exposición al COVID-19.

Mira la entrevista completa aquí:

¿QUÉ PASA CON LAS AFECCIONES ALÉRGICAS?

Quiñónez señaló que, si bien por la cuarentena los niños con problemas alérgicos han podido tener controlada su afección, hay que enfocarse en la prevención. En el caso de alergias comunes, cambio periódico de sábanas, ventilación de habitaciones, alejar los peluches y evitar las alfombras, serían las principales recomendaciones.

En caso de tener una mascota, se debería bañarla una vez por semana para disminuir el efecto alérgico.