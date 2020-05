Mascotas 'influencers' en Ecuador, tendencia en crecimiento

View this post on Instagram

…lo que pasó después fue muy confuso, me amarcaron, me subieron a un auto junto a mis bebés y me llevaron a un lugar limpio y seguro. Le tenía miedo a las escobas, a los movimientos bruscos, a los desconocidos y no sabía ni siquiera jugar. No me moví de mi camita por un par de días hasta que poco a poco me fui acostumbrando a la voz de mi mamá y tomándole confianza. Un día por fin me arrastré lentamente hacia ella para saludarla. Mis hijos fueron dados en adopción responsable como otros perritos que mi mamá ya había rescatado, sin embargo nosotras dos jamás nos pudimos separar. Pese a que el tiempo ha pasado soy un poco tímida con la gente nueva y con perritos muy grandes, sin embargo, !soy feliz! Amo salir de viaje, sentir el césped, perseguir palomas y morder mis juguetes. Definitivamente me siento libre y segura en la naturaleza. Luego de todo lo que he tenido que pasar, finalmente puedo decir que vivo amada y respetada ☺️🙌🏽 . …what happened next was very confusing, she lifted me in her arms and put me into a car with my babies to carry me into a clean and safe place. they took me to a clean and safe place. For a while, I was afraid of brooms, abrupt movements, and new people. I did not even know how to play with a ball. I stayed in my bed for a couple of days until little by little I got used to my mother's voice and trusting her. One day I finally crawled towards her, slowly to say hi. A couple of months later my children were given in responsible adoption as other dogs that my mother had already rescued. However, we couldn’t be separated. Since my rescue. Despite the time pass I am still a little bit shy with new people and with big dogs. Anyway, I am happy! I love to travel, chase pigeons and chew my toys. Definitely I feel free and safe in nature. After all my bad experiences, finally, I can say that I am loved and respected. . #oliviasjourney #rescueddog #dogstagram #dogsofinstagram #stopabandon #adoptionjourney #happyending #thisismyhistory #adoptdontshop #adoptanocompres #rescatadayadoptada #finalfeliz