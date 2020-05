Así actúan la vitamina C y otros suplementos con el sistema inmunológico

La vitamina C, los probióticos y demás suplementos alimenticios pueden ayudar al organismo a la prevención de enfermedades, sobretodo, las relacionadas con el sistema inmunológico.

Aunque no hay una evidencia significativa de que el consumo de vitamina C ayude a la prevención del contagio de COVID-19, por ejemplo, la nutricionista Denisse Durango comentó sobre dos estudios recientes en China, sobre la utilización de la Megadosis de vitamina C intravenosa. Dicha sustancia fue aplicada en pacientes que tenían síndrome de daño respiratorio agudo, quienes experimentaron mucha mejoría, en el uso de estancia hospitalaria y en el área de cuidados intensivos.

Por ello, la Megadosis de vitamina C se está avalando para la prevención en el contagio y es una de las recomendaciones para tener un sistema inmunológico fuerte.

Los probióticos también aportan de forma importante. Muchos pacientes con COVID-19 muestran una alteración en la microbiota, por lo que es sumamente recomendado para el correcto funcionamiento del intestino y, por ende, fortalecer el sistema inmune.

Las fórmulas poliméricas, o suplementos alimenticios, son bastante completas en cuanto a macro y micro nutrientes. Las personas que no tienen una dieta equilibrada o que presentan trastornos alimenticios (como falta de apetito) pueden consumir estos productos que ayudarán al sistema inmunológico y a mantener un estado nutricional optimo.

MANTENER LA RUTINA

Durango señala que para mantener un buen estado de salud no solo importa el área de la nutrición. Es necesario lograr un equilibrio y mantener la rutina diaria que solíamos tener antes del aislamiento: dormir ocho horas diarias, hidratación adecuada, ejercicio, entre otras actividades, con la finalidad de no alterar el metabolismo.