Pies COVID: de qué trata este síntoma de coronavirus en los jóvenes

Pies COVID se ha denominado a las lesiones o protuberancias que se presenta en los dedos de los pies en pacientes jóvenes. Este podría ser un nuevo síntoma de coronavirus a tomar en cuenta.

Las lesiones que han denominado Pies COVID pueden aparecer en la parte superior o inferior del pie. Solo en un dedo o todos. Esta inflamación puede pasar de color rojo a púrpura.

Según varios especialistas, actualmente se investiga la relación de los Pies COVID como signo de coronavirus. Este detalle podría alerta a aquellas personas "asintomáticas", es decir, que no tienen ningún otro signo de infección viral.

COVID TOES! As more patients throughout the country are getting tested for COVID-19 and more research is being conducted, more symptoms are starting to emerge, including signs and skin changes to your feet…Sudden onset increase redness, pain, blistering, itchiness. #COVIDTOES pic.twitter.com/ldm7zA5BqQ

— Jason Mendivil, DPM (@Dr_JMendivil) April 22, 2020