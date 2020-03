¡Pilas! Las alternativas al jabón para combatir al coronavirus

Los expertos han sido categóricos: una acción claves para evitar la propagación del Covid-19 es el correcto lavado de las manos con jabón.

“Dada la creciente preocupación que ha generado este virus, cabe destacar que los jabones sirven para frenar su transmisión, ya que los detergentes presentes en los ellos son capaces de actuar sobre la membrana lipídica, o grasa, de los virus, y al disolver o romper esta membrana, eliminan el virus”, explica Eva Graf Finckenstein, académica de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, de Colombia.

Pero existen otros productos de limpieza que también contribuyen a combatir a frenar el crecimiento de la pandemia mundial de coronavirus, algo que detalla la químico farmacéutica.

1.- JABÓN CON GLICERINA

"Sirve, porque la glicerina ayuda a evitar que la piel se deshidrate o reseque. Es muy útil en estos casos y la recomendación es lavarse frecuentemente las manos. El porcentaje habitual de glicerina que contienen estos jabones no interfieren con la detergencia y la efectividad del producto, todo lo contrario".

2.- CHAMPÚ

"Al igual que los jabones, contiene una base de detergentes que son efectivos para un correcto lavado. De hecho, la base detergente del champú es muy parecida a la del jabón líquido. Pero cabe destacar que el champú no es primera opción, pero en caso de que sea lo único que tengamos, claro que sirve… Pero el jabón con glicerina y el champú) son productos que deben contar con registro sanitario del Instituto de Salud Pública (ISP) para asegurarse de su calidad y grado cosmético. De esta forma, el usuario puede tener la tranquilidad de que todos los ingredientes son seguros y están autorizados por el ISP".

3.- LAVAPLATOS

"Contienen detergentes que poseen la misma acción que los jabones y el champú. Estos productos no son de uso cosmético, es decir, el ISP no los fiscaliza ni tiene injerencia sobre ellos detergentes, por lo que no podemos asegurar que el detergente en este producto sea cosmético, y por eso puede terminar irritando las manos. Son de grado industrial y eso es lo correcto para este tipo de productos, no tienen para qué tener grado cosmético. Dada la contingencia, es evidente que entre no lavarse, no es malo recurrir a un lavalozas. Pero hay que destacar que se debe recurrir de preferencia a un producto autorizado como uso cosmético por parte del ISP".

