Vitamina C, aliada para prevenir el coronavirus y enfermedades relacionadas

El estudio titulado “Tratamiento Intravenoso hospitalario con Vitamina C para el coronavirus y enfermedades relacionadas” demuestra la efectividad de esta vitamina, en dosis por encima de 12 gramos, como antiviral. Solo estas dosis logran que órganos carentes de la vitamina C recuperen su función y estructura adecuada.

La Dr. Oriana Salazar, Gerente Médico de Kirei Center, en una entrevista a nuestro diario explicó que científicos avalaron la eficacia de la Vitamina C en el refuerzo del sistema inmunológico. "Aumenta ciertas células que hacen que el sistema sea mucho más fuerte para enfrentar los virus como el COVID-19. No es una cura pero es una herramienta para aumentar las defensas y estar preparados para los virus".

Los pacientes con infecciones virales agudas deben ser tratados con vitamina C para neutralizar los radicales libres en todo el cuerpo y dentro de las células, mantener las funciones fisiológicas y mejorar la curación natural. Por otra parte, las personas sanas pueden reforzar su sistema inmunológico con IVC para reducir el riesgo de contraer este tipo de virus.

Según la especialista, es recomendable administrar la Vitamina C desde los doce años, en los más pequeños se lo puede hacer colocando la mitad de la dosis recomendada.

Para los adultos mayores no hay límite de edad, siempre y cuando el tratamiento sea avalado por un especialista. "Por lo general la Vitamina C podemos colocarla una por semana o cada 15 días, todo depende del historial de cada paciente", recomienda.

"Hace un par de años se corroboró que la Vitamina C para que pueda llegar a todas las células debe ser por encima de los 12 gramos. La única manera es en sueros directamente a nuestro torrente sanguíneo. No está de más la Vitamina C oral, pero que no contenga azúcar porque es un competidor activo de la Vitamina C".

Se recomienda realizar el tratamiento en lugares avalados por el Ministerio de Salud porque hay sitios que no están capacitados y cualquier bacteria que pueda entrar tiene riesgo de ser sumamente perjudicial.

La vitamina tiene contraindicaciones especificas como para personas embarazadas, en periodo de lactancia y con insuficiencia renal.

