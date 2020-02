¿Cómo y a qué edad se deben tomar vitaminas?

Las vitaminas son micronutrientes utilizados en el crecimiento y desarrollo del organismo. Son la base del sistema inmunológico, responsables del crecimiento de huesos y músculos, entre otras funciones.

"Todas las vitaminas son necesarias desde nuestro nacimiento hasta la tercera edad, por lo que su consumo es necesario para el adecuado funcionamiento del organismo", indica la nutricionista Denisse Durango.

Las más conocidas son las hidrosolubles, complejo B y vitamina C, básicas para fortalecer el sistema inmunológico y para ayudar en la digestión de alimentos. Por otro lado, las vitaminas liposolubles, como la A,D,E o K, provienen básicamente de la dieta y son indispensables en todas las etapas de la vida.

¿Temor a las vitaminas?

Durango explica que no existe restricciones en cuanto a la ingesta de vitaminas, la cual debe ser administrada de preferencia bajo indicaciones médicas.

"En ningún caso tomar vitaminas te intoxica, te engorda, o tendrá algún efecto secundario negativo para la salud. Las vitaminas no tienen calorías por lo que no aportan carbohidratos ni grasas, solo es un complemento nutricional que será utilizado por nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la vitamina B y C, se eliminan a través de la orina y su permanencia en el cuerpo no es prolongada, por lo que pueden ser consumidas todo el año.

De su lado, las de tipo liposolubles, se almacenan en el cuerpo, por lo que se recomienda consumirlas por tres meses consecutivos, descansar un mes, y retomar la toma por tres meses consecutivos.

La experta señala que los suplementos vitamínicos se empiezan a administrar desde los dos años de edad con jarabes y gomitas; mientras que en edad adulta, desde los 18 a 65 años, se las puede consumir en tabletas o cápsulas.