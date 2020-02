5 tipos de ‘zapatos feos’ para añadir a tu armario

Desde hace varios años, los zapatos que desafían nuestros parámetros estéticos comenzaron a normalizarse, al punto de que aunque ya hay muchos y se vuelven virales, otros tantos se pueden adquirir y son una opción cómoda y edgy para cualquier atuendo. Estos son los que destacan entre temporadas.

Combat Boots

Las botas “grunge” de todas tus películas y bandas noventeras vuelven, no en forma de fichas, como dijo Milhouse, sino sin cordones, en acetatos y mucho más avezadas en diseño y hechura.

Dad sneakers (con adorno)

Desde que Balenciaga sacara sus polémicos y muy deseados Triple S, los sneakers han encontrado otras formas de prolongarse. Ahora vienen con todo tipo de adornos extra para elevar el nivel de statement. Por ejemplo, Skechers lanza su línea Premium Heritage, con apliques y pedrería e inspirada en los exuberantes prints de los noventa y en el bling-bling que vimos en los videos de Missy Elliott, con las mismas suelas

chunky (que la marca ha lanzado con texturas metálicas, toques artsy y otras experimentaciones).

Zapatos con orificios

Ya para la primavera/verano del año pasado, los zapatos de tacón que exhibían el dedo gordo eran bastante cuestionados, pero a su vez populares (no podría ser de otra manera). En las tiendas se siguen lanzando este tipo de zapatos para esta temporada, de formas un poco más suavizadas y con colores un poco más combinables.

Chunky sandals

Se siguen vendiendo superpuestas sobre zapatos (para fines más conceptuales), como vimos en el Louis Vuitton menswear de este año. También las vemos con velcro y claramente, en su versión más minimalista, que ha estado también presente en varias pasarelas de hace al menos seis años.

Botas ultra statement hasta la rodilla

No es nada que no hayamos visto ya antes, pero esta vez se combinan los cordones y los prints para potenciar cualquier

look a niveles hiperbólicos.

