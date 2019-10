19 de octubre: 5 mitos alrededor del cáncer de mama

Dentro de los tumores malignos, el cáncer de mama incrementa cada año en número de personas que lo padecen. En Ecuador se estima que 2700 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad cada año, de ellas cerca de 800 mueren por esta enfermedad, según Karol Moreno, especialista en oncología .

La especialista, a propósito del 19 de octubre que se celebra mundialmente el Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, despejó algunas dudas que se generan en torno a esta enfermedad, que son causas importantes para complicar la patología.

El cáncer no se puede evitar

Esta enfermedad no se puede evitar, pero una detección temprana puede hacer la diferencia. Sobre este tema, Karol Moreno, especialista en Oncología, comenta que hay mujeres jóvenes que actualmente están desarrollando cáncer de mama. “Normalmente el pico de presentación de la enfermedad es entre 55 y 65 años en adelante, donde las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar esta condición. Sin embargo, hoy vemos mujeres de 30 y 40 años que la presentan”, indicó. De ahí, sugiere, la importancia de acudir al médico una vez al año para hacerse un chequeo médico riguroso.

2. Temor alrededor de las mamografías

Existe la creencia de que la mamografía es perjudicial y no debe hacerse en mujeres jóvenes. La experta señala que este examen no es perjudicial ya que el nivel de radiación es mínimo. Pero no sirve en mujeres jóvenes ya que el tejido de la mama es diferente al de una mujer que ha pasado la etapa de menopausia. Señala que la mamografía es el único método eficaz para detectar el cáncer de seno en etapa temprana, lo cual permitirá disminuir la mortalidad en un 40%. La recomendación es un chequeo médico anual. De presentarse sospechas en mujeres jóvenes, lo que se suele pedir es una ecografía mamaria.

3. El riesgo de cáncer es mayor según la edad

Según indica la experta, todas las mujeres tienen riesgo de tener cáncer de mama, sin embargo, la mayoría de casos se presentan en pacientes mayores de 40 años. Cuando los casos son diagnosticados en estadio 1, donde el tumor es menor de 2 cm y recibe todo el tratamiento que debe recibir, se tiene 98% de probabilidades de curación comparado con una paciente que llega con metástasis. El 11% de las mujeres llegan en esta última etapa recién a recibir un diagnostico. El cáncer aparece a través de un proceso, que se multiplica durante varios años y es ahí donde se lo debe diagnosticar para poder combatirlo.

4. ¿El cáncer de mama es siempre hereditario?

Moreno señala que el cáncer no siempre es hereditario, como se piensa comúnmente. Probablemente de padres a hijos se transmite el gen BRCA1 y el BRCA2 identificado para cáncer, pero eso ocurre en el 5 a 10 % de la población. El 95% del resto de cánceres de mama se dan de forma espontánea y el riesgo de padecerlo se incrementa por: influjo hormonal (mujeres expuestas por mayor tiempo a estrógenos), mujeres que no tienen embarazos a término o que tienen su primer hijo pasado los 30 años, estilos de vida poco saludables, sobrepeso u obesidad, poco ejercicio físico, consumo de cigarrillo, alcohol, carne roja y embutidos.

5. Si no siento dolor, no puede existir riesgo

La mayoría de casos de cáncer de mama no presenta síntomas hasta que están avanzados. En muchas ocasiones, acudimos al doctor cuando el dolor advierte que algo va mal y poco se cree en la prevención. El cáncer en sus etapas iniciales, entre los 3 y cinco años de formación de células cancerígenas no es sintomático. Es por ello que la experta insiste la importancia de la mamografía, porque es el único examen que permite detectarlo en etapa precoz, cuando los resultado del tratamiento son mejores.