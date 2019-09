Lo que debes saber antes de viajar si estás embarazada

A pesar que viajar embarazada es muy común entre las madres, todavía existe un mito generalizado que impide que muchas aborden un avión con tranquilidad, por temor a que algo pueda ocurrirle al bebé.

Para este tema, el buscador de vuelos y hoteles, Viajala, comparte algunos requisitos y recomendaciones generales para embarazadas antes de viajar.

Si tienes menos de 28 semanas de embarazo (7 meses) y estás en perfecto estado de salud, puedes abordar un avión sin ninguna restricción ni preocupación. Esto es así en la mayoría de las aerolíneas, tanto ecuatorianas como internacionales.

de embarazo (7 meses) y estás en perfecto estado de salud, puedes abordar un avión sin ninguna restricción ni preocupación. Esto es así en la mayoría de las aerolíneas, tanto ecuatorianas como internacionales. Entre las semanas 29 y 35 debes consultar a tu doctor. Esto se debe a que el bebé puede nacer antes de la fecha esperada y a que hay mayor riesgo de una complicación. Por tal razón, las aerolíneas exigen que las mujeres que se encuentren en este período de su embarazo presenten un certificado médico legal y vigente.

a tu doctor. Esto se debe a que el bebé puede nacer antes de la fecha esperada y a que hay mayor riesgo de una complicación. Por tal razón, las aerolíneas exigen que las mujeres que se encuentren en este período de su embarazo presenten un certificado médico legal y vigente. Después de la semana 36 no puedes abordar. Las aerolíneas no permiten el ingreso de mujeres que tengan más de 36 semanas de embarazo, debido a que el parto puede ocurrir en cualquier momento. Si estás embarazada de gemelos, esta restricción aplica a partir de la semana 35.

Recomendaciones

Hablar con tu doctor: No importa si no has tenido inconvenientes en tu embarazo, lo mejor es que siempre le informes a tu médico de confianza tus planes de viajar y le pidas recomendaciones para hacerlo.

Incluso durante el viaje, es importante que estén en constante comunicación. Si vas a salir del país, revisa si es viable contratar un seguro médico o que incluye el que ya tienes.

Contacta a tu aerolínea: A pesar de que las reglas generales aplican para casi todas las aerolíneas del mundo, no está de más que antes de reservar tu vuelo llames a la compañía y te asegures de que todo esté en orden.

Busca la comodidad: Durante el viaje, los cambios en tu cuerpo y el peso extra del bebé pueden producir algunas incomodidades, especialmente si este es muy largo.

Así que intenta ir lo más cómoda posible y con ropa adecuada. De igual manera, busca un hotel que tenga todas las comodidades posibles para que el esfuerzo que tengas que hacer sea mínimo. En plataformas puedes filtrar la búsqueda de tu hotel según el número de estrellas.

Cuidado con los mosquitos: Lo mejor sería evitar viajar a lugares demasiado tropicales en donde exista el riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, chikungunya o zika.

Pero si es tu deseo hacerlo, toma todas las precauciones necesarias como aplicar repelente cada 4 horas.

Cuida tu alimentación: Cuando hagas un viaje embarazada es mejor que evites a toda costa comer alimentos exóticos que posiblemente le vayan a caer mal a tu estómago. Así que asegúrate de visitar restaurantes con comida más familiar a tu paladar.

Deja el estrés a un lado: Si tienes el permiso de tu médico y sigues todas sus recomendaciones, no tienes porque tener problemas durante un viaje.

¡Así que aleja el estrés o los miedos y disfruta! De nada te servirá pensar que cada cosa te puede afectar durante el viaje. Mejor empaca tus maletas, y dedícate a vivir cada minuto de esta aventura.

Lea también:

La Reina de Guayaquil, Karime Borja, revela detalles de su embarazo y noviazgo Noviazgo, sexo del bebé, nombre y entre otros temas fueron los que abordó la Reina de Guayaquil, Karime Borja, a través de Instagram

Video relacionado