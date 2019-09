Cuando estamos en nuestros días hay ciertos olores que no queremos sentir, ni que puedan delatarnos.

Con el cambio de toalla solucionamos el tema del olor momentáneamente, pero hacerlo frecuentemente puede resultar molesto.

Pensando en estas vivencias de nosotras se creó una nueva toalla higiénica Desodorante con Control de Olor.

Con este nuevo producto podemos sentirnos seguras y confiadas, gracias a que neutraliza rápidamente esos olores naturales del período, logrando que ni tú ni otras personas lo perciban.

La capa desodorante de esta toalla ayuda a controlar olores para que tengas total discreción en esos días.

La tecnología innovadora de este producto, ideal para nuestro ciclo menstrual, es que tiene una amplia protección contra los olores, además de ajuste seguro, zona antiderrames, es hipoalergénico y ha sido testeado dermatológicamente así como con expertos ginecólogos para descartar irritación en la piel por su cubierta suave, tipo tela con extractos de algodón; así como garantía en nuestra salud íntima.

No es diferente a las otras toallas, al contrario es igual de delgada y absorbe el mismo flujo que una toalla normal.

La zona antiderrames cuenta con una barrera protectora ultra absorbente que evitan las manchas. Les pregunto ¿han sentido esa sensación de que se les riega algo justo ahí y quieren correr al baño? Sí, creo que a todas y creo que como mujeres ya saben lo que necesitamos, por eso estas toallas son lo máximo.

Algo que me llamó mucho la atención es que en el centro de la toalla sanitaria hay una capa de gel que es precisamente para atrapar la humedad con el objetivo de darnos la sensación de sequedad.

Creo que antes me privaba de usar ropa un poco más sexy o apretada en los días de mi regla. Ya saben a veces no queremos ni que se nos note la línea del calzón y peor si estamos con una toalla adentro pero ¿por qué no acabar con eso? Creo que las toallas desodorante serán nuestras nuevas aliadas para esos días de calor en la playa, la discoteca, en el gimnasio, o la oficina.

Además pueden ser la salvación en los viajes. Hasta este punto de la vida, ya estás más que acostumbrada a tu menstruación y todo lo que ésta implica. Pero a veces ésta puede hacer una aparición sorpresa.

¿Te ha pasado que lo hace justo cuando estás de viaje?

Es un escenario fatal: la playa, traje de baño, calor y tú con cólicos o inflamación causada por tu periodo. ¿Y qué me dices cuando estás en una excursión por las montañas y no hay baños decentes que te permitan cambiarte con tranquilidad?

Todas hemos experimentado ese periodo que aparece para arruinar un gran día, un evento importante o un viaje que planeaste con toda cautela justo para que no coincidan las fechas. Pero no. Los viajes en sí pueden afectar su período, entre el estrés, los cambios de ambiente, de horario y hasta e alimentación influyen en que este se adelante, se atrase o incluso dure más de lo normal.

Para ello debes tener todas las previsiones, y en las noches también. Para eso están las toallas nocturnas con el fin de evitar derrames o que se nos manche la pijama.

Así que ya lo sabes, arma tu kit ideal para esos días difíciles.