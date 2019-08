Las enfermedades estomacales incrementan por el calor

¿Te ha ocurrido que contraes una infección estomacal después de un jornada de calor? Pues es más normal de lo que imaginas. Esto ocurre debido a que el cambio de clima afecta al organismo, donde no solo las enfermedades respiratorias son propensas a contraerse, sino que los casos de dolencias gastrointestinales incrementan.

¿La dulcamara es la planta milagrosa para curar enfermedades? ¿Cuando la incredulidad se acabó la cura llegó?

El cambio de clima afecta al organismo, trae consigo el incremento de casos de infecciones gastrointestinales por el aumento de calor. A continuación, te explicamos cómo y por qué ocurre esto.

Los virus, parásitos, hongos y bacterias tienen más facilidad de desarrollo en climas cálidos. Normalmente, el cambio de temperatura favorece la proliferación de este tipo de patógenos, donde las diferentes zonas de Ecuador se ven afectadas según el incremento de calor en cada zona y temporada.

El Presidente de la Federación de Médica Ecuatoriana, Ernesto Carrasco, explicó que en promedio, el calor puede aumentar un 30% la facilidad de desarrollo de estos patógenos,(bacterias hongos virus y parásito)lo que trae consigo el aumento de enfermedades, en varios medios.

El problema respecto a los cuadros gastroentéricos y su relación con los patógenos y el clima, es que su vía de contagio suele ser fecal-oral.

Es decir, la mayoría de infecciones ingresan por la boca al consumir alimentos. Entonces, ahí es donde empieza una serie de elementos que en conjunto aumentan la proliferación de esta bacteria.



Publicidad



En ese momento es cuando entra otro factor, que es el cómo te contagias de la bacteria.

El Doctor explica que el consumo de alimentos que no están correctamente procesados, por ejemplo frutas, vegetales mal lavados, el uso de agua no potables, entre otras cosas, pueden estar contaminados. "Al momento que esos productos ingresan por la boca, obviamente se va a producir una infección gastrointestinal" , señala.

Ahí acompañados de los concebidos síntomas que son fiebre diarrea dolor abdominal etc

"¿Cómo se conecta? aparte del crecimiento de las bacterias en el clima cálido, por que aumentan exponencialmente las enfermedades gastroentéricas en la temporada de calor. Hay otro factor que está relacionado con el aumento de consumo de bebidas y alimentos en la calle"

El problema es que la sensación de calor en el cuerpo, puede inducir a que las personas aumenten su consumo de productos en las calles, para poder saciar inmediatamente las necesidades que provocan el cambio térmico y por ende la deshidratación.

Es en ese momento, entra el factor de que los alimentos de la calle pueden estar mal procesados y contener mayor cantidad de bacterias, las cuales van a provocar esa infección gastrointestinal.

Ante mayor calor la gente que está elaborando fuera de sus hogares, es decir que esta en la calle, por la deshidratación van a buscar consumir más alimentos y bebidas en la calle. Entonces, sumado al hecho de que las bacterias crecen con el calor, el tema es el aumento de consumo de alimentos y bebidas en la calle o mal procesados, que justamente por este calor que hace que gente se hidrate y entonces compran agua en la calle, que por lo general no es potable sino que es envasada, compra bebidas preparadas como jugos de naranja u otras frutas. Lo mimo es con los alimentos cuando comen en la calle y están mal preparados o mal procesados".

Ahora, hay un tercer factor que se suma a esta lista. No solo se trata del consumo de bebidas y alimentos mal procesados o hechos por alguien en la calle, sino que también de los que están sellados y hasta con los respectivos registros presentan problemas si son adquiridos a vendedores ambulantes.

Pues el factor fundamental a recordar es que la vía de transmisión es fecal-oral. "El vendedor de la calle habitualmente no tienen acceso a un correcto aseo mientras está trabajando en la calle. No tiene acceso a agua potable, y a veces ni si quiera a un servicio higiénico. Por tal motivo en ocasiones deben hacer sus necesidades biológicas en lugares no apropiados y con un aseo incorrecto. De ese modo, pueden estar con sus manos contaminadas con estos patógenos, entonces claro, cuando agarran los productos a vender, por fuera de estas ya está contaminado con la bacteria, producto de la contaminación fecal que probablemente el vendedor ambulante de la calle tiene. Al tú cogerlo y abrirlo, ya en tus manos está el patógeno y también te puedes contaminar".

Por su parte, El el gastroenterólogo Martín Idrovo explica que la presencia de flema en el aparato respiratorio perjudica a la digestión de los alimentos.

“La mucosidad que se acumula en la faringe hace que las bacterias se adhieran al órgano. Es ahí cuando, durante de la digestión, se presenta una infección estomacal, causada por las bacterias que están en la faringe”, explica el galeno.

Ante esto, los expertos señalan algunas recomendaciones respecto a las infecciones gastrointestinales.

No comer alimentos en la calle expuestos al aire libre.

Lavarse frecuentemente las manos.

En caso de contraer la afección estomacal:

Hidratarse

Reposo

Analgésicos si hay mucho dolor abdominal

Esperar 24 horas, si no hay un alivio adecuado de los síntomas, consultar al médico

El cambio brusco de clima hace que los casos de afecciones estacionales suban del 40% al 70%. Además, entre los meses de julio a septiembre, el 40% de los pacientes que visitan las clínicas móviles municipales registran cuadros virales con sintomatología de tos, malestar y afección estomacal.

Las infecciones estomacales, principalmente la gastroenteritis, es una de las cinco enfermedades que más afectan a los ecuatorianos. Cada año se presentan alrededor de 30.000 nuevos casos de esta afección, según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Te puede interesar