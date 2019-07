Mujer creía que solo era una espinilla pero resultó ser cáncer

Gibson Miller es una joven residente de Nueva York que se recupera de un cáncer de piel en el rostro. El problema fue que ella pensó que se trataba de una simple espinilla.

Miller de 24 años contó que el punto directamente debajo de su ojo izquierdo no había desaparecido durante un periodo de tiempo promedio de un año, luego de ello decidió ir a ver al médico. Así lo informó la cadena Fox 5.

Ella contó que: “Una de mis amigas en la universidad tenía algo en la cara, algo similar, que había comprobado y que estaba bien. Entonces, tenía eso en mente”.

Una vez que me gradué de la universidad, noté lo que pensé que era un grano en mi cara y que no desapareció en un año. Una vez que me di cuenta de que no iba a desaparecer, me acordé de mi amiga y decidí ir que me lo revisaran”.