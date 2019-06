Carlos Oyola y su experiencia como único cosplayer de la Saga Ultraman

El ecuatoriano Carlos Oyola participó en el Día del Comic Festival 2019 en Lima- Perú, donde cumplió uno de sus sueños como cosplayer: conocer al creador de su saga favorita. Compartimos con nuestros lectores esta historia, con la que más de uno podría identificarse.

"Desde niño, cuando vi por primera vez en tv el primer episodio de Ultraman en blanco y negro, creía que en verdad existía la posibilidad de un universo fantástico. Tiempo después llegaron las producciones de Godzilla y Kong, no cabe duda que esas imágenes y personajes marcaron mi infancia como la de millones de niños de los 70s y 80s.

En 2017, después de muchos años y de preparación física, decidí personificar a Ultraman (@Ultramanec). Algunos de mis amigos lo tomaron como broma, mientras otros me sugirieron no hacerlo “porque es un personaje antiguo y fuera de onda”.

Es por ello que mande a traer de Japón la entrañable mascara de hule y el botón de luz, inversión costosa pero era mi hobby. Después de unos meses mande hacer el primer traje tipo A color naranja de la versión 1977 en lycra expandex , y mande hacer el casco con luces hechas en Ecuador.

Comencé a hacer apariciones en eventos locales e importantes como mi presentación como maestro de ceremonias de los 100 años de amistad entre Japón y Ecuador en el cual me dieron la oportunidad de presentarme como Ultraman en tarima. A mediados del 2018 vi un anuncio de un evento en Lima en el cual se presentaría el mismísimo Furuya en mayo de 2019, y comencé a prepararme para el viaje.

En el aeropuerto pude recibirlo a su llegada y en el Festival pude conocerlo. Al verme con mi traje, me pregunto si era yo el fan de Ecuador y me dijo: “Gracias por estar aquí y venir de tan lejos , gracias por recordarme” en ese instante me dispuse a sacarme el casco y presentarme. Me dio su autógrafo y se dispuso a posar para inmortalizar el momento.

Al siguiente día, Furuya poso conmigo para la foto pero esta vez me autografió el traje, el cual ya es parte de la colección del Museo de Ultraman que se está organizando en Lima, y del cual me hicieron miembro honorario".

Su afición en la radio

Japanipop es un programa radial creado en el 2002 y se ha emitido en diferentes emisoras en FM en Guayaquil, con su creador y productor Carlos Oyola, y actualmente relanzado en el 2017 con la dirección de Fernando Herrera F.

Dicho espacio radial es parte del cultura pop de Guayaquil, en el cual se emite música de series de tv ,anime 'soundtracks' de películas y 'kpop' con un formato que incluye interacción de encuestas y premios ademas de noticias de los mismos, con invitados especiales. Los encuentras en redes como @Japanipopec.