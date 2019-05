Estos son los signos del zodiaco con más mala suerte

Aunque muchos afirman que la buena y la mala suerte no existe, no se puede negar que en ocasiones las cosas no resultan como las quieres sin una explicación lógica.

Esto les podría ocurrir a tres signos del zodiaco que podrían enfrentar algunas dificultades y les será dificil alcanzar sus metas.

Géminis:

A pesar de su poder de adaptación, su espíritu inquieto que les hará dudar mucho en diversas ocasiones y podrían cometer excesos en diversos ámbitos de su vida. La inseguridad afectará sus decisiones en las finanzas y los negocios, así como en las relaciones interpersonales, que les hará caer en relaciones tóxicas de las que les costará salir. Hacia finales del año, tendrán el peor momento en la salud, debido a los excesos en su salud, con las comidas, bebidas u otras sustancias que perjudican su organismo. Sin embargo, el lado económico empieza a estabilizarse.

Virgo:

Ser meticuloso podría ser su peor virtud para este año. Como les gusta tener el control de las cosas, experimentarán que varios aspectos de su vida se les saldrá de las manos, como sus relaciones de pareja, en el trabajo, y eso hará que afloren las inseguridades. Asimismo, las diversas tensiones, principalmente en el ámbito laboral podrían causarles problemas físicos vinculados al buen funcionamiento del sexo, eyaculación precoz, impotencia o frigidez, entre otros.

En septiembre y octubre, las relaciones afectivas se ven con cambios, puede haber desde compromisos más serios hasta rupturas definitivas, todo dependerá de su actitud. A fines de este año, todas sus experiencias provocarán la necesidad de revisar su accionar y modificar su conducta.

Cáncer:

La influencia de de Plutón y Saturno tornará a los de este signo en más dependientes, inseguros de sus afectos y podrían buscar relaciones por intereses materiales más que afectivos. A mediados de año habrá trabas y dificultades en los negocios, mientras lo afectivo va recuperando terreno.

Aunque a finales de año podría experimentar problemas en su salud sexual, el año acabará con luces en el amor, revisión de las relaciones y posible desprendimiento de viejos esquemas.

