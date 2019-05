¿Hijo o mascota? Humanizar a los perros puede hacerles daño

Escuchar frases como “mi perro es mi hijo”, “No tendré hijos, con mi perro es suficiente” y también historias donde las mascotas (sean perros o gatos) son tratados como niños al extremo se vuelven cada vez más comunes.

Según, un artículo en The Washington Post, los jóvenes que adquieren casas, autos, o tienen hijos han disminuido. Pero los millennials que deciden tener mascotas han aumentado.

Y aquí, empieza un debate que genera algunas interrogantes: ¿cómo educarlo?, ¿lo estoy haciendo bien?, ¿por qué deberían decirme cómo criar a mi perro?

En fin, habrá quienes estén a favor y en contra de lo que dicen las personas especializadas en el tema que concuerdan en que humanizar a un animal es una clase de maltrato. Y no se trata de no darles cariño o no estar preocupados por ellos, si no de ver casos que los pueden afectar y se están normalizando.

Además, al llegarlos a humanizar y colocar otras cualidades sobre las de ellos, comenzamos a crear grandes expectativas y empiezan a generar una dependencia de nosotros, pierden su identidad y muchas veces se frustran al sentirse confundidos con su naturaleza.

Los animales tienen ciclos de vida diferentes al de los humanos. Según el veterinario Marco Sánchez, la expectativa de vida de los perros es muy corta y van de 10 a 15 años, hasta los 18 en casos extremos.

Según José Carlos Batista, entrenador de perros de la Aldea, “No hay razas buenas o malas, lo que hay es una incorrecta crianza y educación, porque los dueños no ponen límites u horarios”.

El problema no solo se trata de las mascotas, si no de quien las educa.

Por este motivo es que como dueños cumplimos un rol fundamental. Lo ideal es ser un guía para tu perro, no un padre o un amo y entender la responsabilidad de tener una vida a tu cuidado, que no se trata de un peluche o un juguete.

Y recuerda, la humanización es un error e irse al extremo también.

¿Qué dicen los expertos?

¿Cómo es el trabajo que realizan?

Nosotros como escuela nos enfocamos en cambiar la conducta de los perros y enseñarles a sus dueños cómo deben tratarlos para que sean más equilibrados y obedientes.

Los perros que llegan tienen problemas de agresividad, son muy mimados, no se comportan bien, destruyen la casa, se hacen pipi o popo, ven un perro y quieren morderlo. Entonces, nosotros nos encargamos de modificar la conducta, de equilibrar al perro y lo más importante: enseñarle al dueño cómo ser un guía canino.

Sandra Zambrano Metro Ecuador

¿Sobre la humanización?

Este fenómeno se ha dado en los últimos años. La humanización en perros es considerada un maltrato psicológico porque es quitarles su identidad.

El animal sabe que no debe ser humano pero si yo no le dejo, eso en su cerebro lo desequilibra.

Sandra Zambrano Metro Ecuador

El perro tenía una función, hacer tareas que no puede hacer el humano, tiene mejor oído, olfato y vista en la noche. Alguna personas han quitado esas tareas y los tienen como peluche, como un bebé. Eso lo ha dañado y no sabe cómo comportarse. Hay que darle una tarea al perro y así él va a ser equilibrado.

Ahora hay muchos deportes que nosotros podemos hacer con el perro para aprovechar sus cualidades naturales como: la velocidad, el olfato, su audición. No tenemos idea lo qué podemos hacer con ellos.

Recomendaciones para quienes quieren tener un perrito

Si vas a tener un perro debes dedicarle tiempo. No busquen un animal para cubrir una falta o para apoyo psicológico.

Si queremos tener bien a los perros, seamos justos con ellos. Tratémoslos como lo que son, como perros y eso no es maltratar, es ponerle en el lugar que se merecen y es lo mejor que se puede hacer por ellos. Hay que darles tareas, sacarlos todos los días, socializar con ellos y otros perros, hacer ejercicio, cuidarlos y respetarlos.







¿Educar al perro o al dueño?

Nosotros queremos dar educación a la población, queremos que exista la cultura canina porque vemos muchos perros que pierden oportunidades en casa. Queremos darles una mejor vida a los perros y enseñar a la gente cómo deben hacerlo.

David Sucre, psicólogo clínico

Actualmente se han visto parejas que han optado no agrandar su familia o postergarlos y tener mascotas en lugar de hijo, una tendencia llamada perrhijos. El psicólogo David Sucre habla sobre esto. ¿Las parejas intentan sustituir hijos por perros?

Con respecto a que cada vez se ve más relaciones de parejas que deciden no tener hijos o aplazan mucho la maternidad, es un tema netamente posmoderno. ¿Por qué se da esta tendencia?

Es algo que estamos viendo ahora porque el mundo actual exige que tanto hombre como mujer salgan al mercado laboral para poder vivir.

En realidad, actualmente las parejas de profesionales y jóvenes entre los 25 y 35 años se están planteando el hecho de no ser padres o postergar la paternidad y maternidad porque estamos en una era demasiado narcisista y egoísta, donde las personas están buscando sueños, ideales y metas, pero al sentir el poder incrementar la familia teniendo hijos hace que estás metas se puedan interrumpir. ¿Se trata de alguna enfermedad o trastorno mental?

Para poder solucionar esta temática, muchas parejas han optado por tener sustitutos que de alguna forma agranden la familia, estos son mascotas u otras veces plantas y son parte del sistema familiar.

Yo creo que como psicólogo, que una mascota tiene un rol importante en una familia o pareja pero no puede sustituir hijos.

Si esto es una enfermedad mental o no, no.

En realidad no se puede decir como tal, pero se ha visto que hay personas que en realidad quieren humanizar a estas mascotas a un nivel que llama bastante la atención y se pierde el sentido lógico y de la realidad.

Entonces sí se ha visto que muchas parejas que están intentando cumplir con estos sustitutos. Sin embargo, yo creo que un animal: perro gato o pájaro va a ser una mascota y un ser humano sea un niño una bebé o un bebé no pueden comparables ni equiparables.

Esto se debe a factores como el narcisismo y el otro es por en realidad los vínculos humanos se están diluyendo. Lo dice la Sociología y Antropología donde nada es aprehensible, todo es cuestionable e incluso los vínculos humanos también son desechables.

Opiniones

“El hecho de que no seamos de la misma especie, no significa que no le pueda brindar lo mismo que yo tengo”

Andrea Baquerizo, dueña de Rima

“Me costó que ya duerma en su cama, pero el dejar de mimarlo lo ha convertido en un perro más equilibrado”

Gabriela Silva, dueña de Kafir

“Era agresiva, pero ahora le doy una orden y lo hace. Ha sido difícil para mí. Seguimos trabajando”

Gissela Machado, dueña de Floppy.

