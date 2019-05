10 significados de soñar con tu ex pareja

Soñar con tu ex pareja es uno de los sueños o "pesadillas" más recurrentes, dependiendo en qué términos acabó tu relación. En general, superar a un ex se puede volver complicado, incluso, podría "robarte el sueño". Es por ello que, resumimos los posibles escenarios de sueños con tu ex, para que sepas que es lo que tu subconsciente quiere decirte.

Soñar con tu ex que te visita: significa que estás analizando lo sucedido en tu anterior relación, lo bueno o lo malo, pero no necesariamente quiere decir que lo extrañes. También puede ser que tu actual pareja tenga una personalidad parecida a tu, por lo que lo recuerdas de esa manera. Soñar que vuelves a salir con tu ex: Es normal, pero no significa que vas a regresar con él, sino que se viene un cambio para ti. Soñar que extrañas a tu ex: Puede significar algunas cosas. Puede ser que en verdad lo extrañas a él o ciertas cualidades; puede ser también que extrañes estar en una relación; o que extrañes lo que sentías al estar con tu ex pareja. Soñar que tu ex te aconseja: Es claro que nuestro subconsciente nos advierte de no repetir los errores del pasado. Soñar que tu ex te extraña: Es un anuncio de que por fin has superado tu relación anterior y estas preparado para dar vuelta la página. Soñar con que tu ex está enfermo o muere: Significa que es momento de dejar ir a esa persona ya que no existen lazos que los una. Soñar con un ex con el que tuviste una corta relación: Es un sueño confuso, pero puede significar que tu subconsciente pide que experimentes libertad, adrenalina, y esas ganas de enamorarte y vivir el momento. Soñar que besas a tu ex: Si estás con pareja, significa que extrañas aspectos de tu anterior relación. Si estás soltero, significa que aún deseas volver con tu ex. Soñar que tu ex ya tiene pareja: Significa que tu antigua relación no está superada, y sientes celos porque él o ella continúa con su vida. Soñar que mantienes una relación con tu ex: Significa que aceptas aspectos de la personalidad de tu ex pero no necesariamente quiere decir que quieras regresas con esa persona.

