Four Loko ya se puede comprar en Ecuador ¿qué contiene esta bebida?

Four Loko es la bebida de moda entre los jóvenes de China y algunos países de Latinoamérica debido a su poderoso efecto.

Si bien no te hace ‘perder la virginidad’, como se dice, su 12% de alcohol, sumado a la taurina, la cafeína y otros estimulantes que contiene, sí puede provocar que hagas cosas de las que después te puedes arrepentir.

De hecho, su potente efecto le ha valido su prohibición en cinco estados de EE.UU. Esto debido a que no permiten bebidas energizantes que mezclan alcohol con cafeína.

INGREDIENTES DE FOUR LOKO

Entrepreneur.com señala que, el 'Four' del nombre viene del contenido de los cuatro ingredientes bases de la “receta secreta”.

“La fórmula siempre fue muy controversial en el mercado estadounidense. Ello, por la mezcla de elementos estimulantes como la suma de cafeína con alcohol”. Por eso, “la bebida fue reformulada en 2010. En ese momento se eliminaron ingredientes como el guaraná y la taurina”.

En China, en 2016, Four Loko ya era toda una sensación. No dejó de ser noticia debido a que se dio a conocer el caso de un grupo de jóvenes que ingirió Four Loko, perdió el conocimiento y fueron víctimas de la delincuencia.

La agencia de noticias Xinhua, explicó que “una lata de Four Loko tiene el mismo contenido de alcohol que 4,7 copas de vodka. O 4.7 botellas de cerveza o 4,7 copas de vino tinto. Los sabores de frutas ocultan el sabor del alcohol. Por lo que es fácil de beber. Por esto, alguien puede acabarse una lata entera en un periodo corto”.

FOUR LOKO EN ECUADOR

En nuestro país, la bebida ya se vende y promociona en redes sociales. Su venta está prohibida a menores de edad.

