VIDEO: Cuatro tutoriales de maquillaje de verano para verte más radiante

En verano deben cambiar nuestros productos de cosmética y, por supuesto, nuestro maquillaje de verano. Hay que adaptarse al calor, a nuestro nuevo tono de piel, y dejar brillar nuestro look con colores que potencien la piel bronceada. Potenciaremos la naturalidad para el día y para la noche nos dejaremos llevar por algo más de fantasía. Sea cual sea el maquillaje de verano que busques, tenemos el tutorial perfecto para ti.

Maquillaje luminoso

En verano nos apetece brillar, aprovechar que la piel está en su mejor momento y con el tono más bonito para sacar a relucir ese bonito bronceado hacerlo lucir aún más. Este efecto glow se potencia con unas pestañas bien definidas y extralargas y un gloss de labios para que el efecto conjunto sea más natural.

El perfecto bronceado balinés

Me encanta este tutorial de maquillaje de verano porque te permite conseguir esa belleza exótica de las mujeres de Bali, resulta muy sensual con las sombras brillantes y los labios en rosa. Además, el maquillador explica a la perfección cómo esculpir tu rostro con los polvos de sol, un básico de nuestro maquillaje de verano que potencia aún más nuestro bronceado, e incluso, nos ayuda a simularlo aunque seamos de piel muy pálida.

Maquillaje para la playa

Aunque para la playa es mejor no ir maquillada, algunas no podemos renunciar a un toque de maquillaje aunque vayamos a la playa o a la piscina. Lo ideal es utilizar productos waterproof, productos a base de crema y no en polvo, que hagan que luzcamos naturales e hidratadas, que brillemos y que estemos aún más guapas con la ayuda de un poco de maquillaje.

Ojos en tono verde agua

Si quieres brillo en tus ojos, pero no quieres un maquillaje tan exagerado como el del ejemplo anterior, te gustará este vídeo, ya que te explica paso a paso cómo maquillando sólo el lagrimal y la parte de abajo de los ojos con un eyeliner verde agua consigues el efecto mirada marina de una manera muy sencilla. Además, la sombra en color dorado potencia ese maquillaje fresco y brillante del verano.

