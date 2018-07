Si la famosa frase" si no me acuerdo, no pasó" se te hace familiar, debes leer esto. Un estudio comprobó por qué algunas personas pierden la memoria cuando se emborrachan.

¿Por qué algunas personas pierden la memoria cuando se emborrachan? / Getty Images

Un análisis sugiere que más de la mitad de bebedores universitarios han experimentado algún tipo de pérdida de memoria. Esto fue cuando se les preguntó sobre sus hábitos de comida. Una encuesta a más de 2.000 adolescentes, recién salidos de la secundaria, reveló que 20% había experimentado un apagón en los últimos seis meses.

"Hace quince años no hubiéramos aceptado que estos fenómenos fueran comunes", dice Aaron White, del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo en Estados Unidos.

Los científicos están revelando más cosas acerca de por qué ocurren los apagones y por qué afectan a unos más que a otros, ayudándoles a comprender mejor este fenómeno y, con un poco de suerte, a prevenir sus consecuencias negativas.

Conclusión:

La pérdida de memoria se debe a que se pierden por completo en un apagón. Se dice que el hipocampo (estructura del cerebro responsable de entrelazar información entrante y crear recuerdos de los eventos cotidianos) se daña de manera momentánea por causa del alcohol. Así, las personas con daños graves en esta área no pueden crear nuevos recuerdos.

Según White, que ha estudiado el proceso a nivel celular con cerebros de roedores, el alcohol interrumpe los circuitos cerebrales centrales, que crean recuerdos episódicos, es decir, de momentos y lugares específicos.

"Creemos que gran parte de lo que sucede es que el alcohol suprime el hipocampo, dejándolo inhabilitado para crear este registro continuo de eventos", dice. "Es como un espacio en blanco en una grabación".

En ratas, White demostró que hay dosis de alcohol donde las células cerebrales "aún funcionan", y que con dosis más altas quedan inactivas por completo. Eso explica que, en los apagones parciales, solo se pierden fragmentos.





Factores de riesgo:

La pérdida de memoria se debe a beber alcohol con el estómago vacío o cuando se ha dormido poco. Otro riesgo importante tiene que ver con qué tan rápido se consume alcohol, porque cuanto más rápido bebemos, más rápido aumenta nuestro nivel de alcohol en la sangre.

Un nivel de alcohol en la sangre de entre 0,20% y 0,30% puede inducir un apagón total. Ese nivel podría alcanzarse, durante cuatro horas, con 15 o más bebidas promedio que se consiguen en el Reino Unido, según el sexo y el peso corporal.

"La frecuencia con la que las personas reportaron exceso y estado de embriaguez en el último mes tuvo un rol, al igual que si fumaron y tomaron más de una droga psicoactiva", dice.

Cuando se tiene peso corporal más bajo. Los universitarios suelen beber alcohol antes de ir a reuniones sociales o fiestas, y eso hace que su nivel de alcohol en la sangre aumente de manera veloz", dice Hingson.

Las mujeres también experimentan apagones más a menudo. Suelen ser, en promedio, más pequeñas que los hombres y tienen un mayor porcentaje de grasa corporal, así que sus cuerpos tienen menos agua para diluir el alcohol que beben. Por eso, su nivel de alcohol en la sangre aumenta más rápido.

