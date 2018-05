Estudio revela que cuidar a los hijos cansa más que trabajar

Cuidar a los hijos no es una tarea fácil, como muchos lo señalan. Por amor a los mismos muchos padres terminan descubriendo habilidades que nunca habían imaginado antes.

Se madre o padre a tiempo coimpleto no es reconocido por la sociedad cómo un trabajo complejo, es decir no es visto como otros trabajos ejercidos fuera de casa. Y la pregunta que muchos hacen a quienes cuidan a los hijos es: "¿Por qué estás cansado? No trabajas, solo cuidas a los niños".

Un estudio lo confirmó

Un estudio de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, concluyó que cuidar a los hijos cansa más que trabajar. En esta investigación, 2 mil padres fueron encuestados, y 1 de cada 10 afirmó que cuidar a los hijos compromete la salud emocional y física.

Los resultados mostraron que el 13 % de los participantes poseía altos niveles de cansancio y sentimiento de incapacidad. Los índices varían del 11,6 % para los padres al 12,9 % para las madres.

Síndrome de Fatiga parental

Las causas exactas del síndrome de Fatiga parental son desconocidas. Lo que se sabe es que es una ramificación del síndrome de fatiga. Esto sucede cuando existe sobrecarga y estrés extremo, generalmente al cuidar de los hijos.

"Si trabajas al límite de tu capacidad por mucho tiempo, hay agotamiento nervioso y consecuentemente, fatiga", afirma el psiquiatra Fernando Portel, de la Asociación Brasileña de Psiquiatría (ABP). Lo mismo sucede cuando cuidamos a los niños.

