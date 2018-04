Escuchó un estruendo en la calle, salió a ver qué pasaba y encontró a su esposa muerta atrapada entre los fierros retorcidos tras un terrible accidente

Arnold Van Leer había llegado a su hogar tras un día de trabajo y se estaba acostando cerca de las 21 horas en su departamento en Brockton, Massachusetts.

En un momento, afuera del edificio se escuchó un fuerte estruendo y por razones que aún no comprende fue a ver qué pasaba.

"Escuché el choque desde la habitación y por alguna razón me levanté, me vestí y salí corriendo”, dijo a Fox25 Boston.

Cuando llegó al lugar para tratar de ayudar, otra persona le dijo que había alguien atrapado debajo de uno de los automóviles.

Arnold vio los zapatos de la víctima y sólo dijo “Dios mío”. Luego miró los calcetines y los pantalones y ya no le cabía duda. “Oh Dios mío, es mi Tricey”.

La persona que se encontraba fallecida debajo del vehículo era su esposa Patrice, con la que estaba casado hace 15 años.

El hombre quedó destruido ante la escena y aseguró que “nunca se podía haber preparado para lo que vio”.

"Quiero que sea recordada por ser un alma amable y cariñosa”, señaló Arnold.

según la investigación, un auto se pasó una luz roja y embistió a otro vehículo, el que habría atropellado a Patrice, la que murió casi de forma instantánea.

Family members release balloons at Brockton intersection where 32 y/o woman was pinned against building, killed last night. Why loved ones say tragic accident was “totally avoidable” #Boston25 10/11 pic.twitter.com/2V5EoSxUqq

— Drew Karedes (@DrewKaredes) April 22, 2018