“Tramposo” perro guía lleva engañada a su dueña a la tienda de mascotas se robó el corazón de las redes sociales

Es un labrador amarillo, completamente entrenado para ser el perro guía de una joven en situación de discapacidad visual, pero también es un “tramposo” que cada vez que sale de shopping con su dueña la lleva a su lugar favorito: la tienda de mascotas.

El animal, que se robó el corazón de las redes sociales, fue “pillado” por la hermana de la joven que lo necesita como guía y lo compartió en Twitter.

My sisters guide dog always sneakily walks her into this store without her knowing 😂😍 I love dogs, man pic.twitter.com/UuE9wDN4md

“El perro guía de mi hermana siempre la lleva en secreto a esta tienda sin que ella lo sepa. Amo a este perrO”, escribió la joven y su post fue retuiteado más de 100 mil veces.

La joven contó que su hermana y su guía se adoran y él es su mejor aliado, pero que cuando van al centro comercial no se resiste a entrar a la tienda “Cool Dog Gear”.

En el hilo que se generó sobre el perro, otra joven relató que su perro guía también le hace trampa, porque la alerta de falsos peligros sólo para recibir su recompensa.

My service dog does silly things like this sometimes! He fakes alerts so he can get treats 🙄 pic.twitter.com/Zt1bZJeO1L

— J (@goddammitcas) April 22, 2018