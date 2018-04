“La homofobia se cura”: Su suegra lo conoció luego de 6 años, ahora van juntos a la playa y su historia se volvió viral

Una historia en menos de 280 caracteres se ha vuelto viral y se ha llenado de elogios luego de que un joven diera a conocer como luego de seis años finalmente su suegra lo aceptó.

El tuitero identificado como @MalText partió su posteo escribiendo que “la homofobia se cura”, y en un breve relato contó todo lo que le costó “ganarse” a la madre de su enamorado.

“Por 6 años mi suegra no me quiso ni conocer, ni tratar el tema, ni mencionarme, ni nada que ver conmigo ni los gays en general. Hace 2 meses dio el paso y adivinen con quién vamos para la playa hoy”, relató.

El tuit se transformó en viral y suma caso 11 mil me gusta y más de 1.200 retuits y se llenó de elogios y frases de apoyo.

Por 6 años mi suegra no me quiso ni conocer, ni tratar el tema, ni mencionarme, ni nada que ver conmigo ni los gays en general.

“Por suerte el mundo avanza, lento pero avanza”, “entendió que la relación que tiene lo hace feliz, tuvo que romper paradigmas” y “lo realmente rescatable del tweet es tu constancia y perseverancia en intentar romper con el prejuicio que tenia la señora”, fueron algunas de las respuestas.

Incluso una madre que vivió lo mismo mostró tosa su sinceridad asegurando que “por amor a un hijo se acepta todo. No tienes idea! Pero no es fácil. Quiérala”.

Soy mamá de un gay, por amor a un hijo se acepta todo. No tienes idea! Pero no es fácil. Quiérala y chineala

No amigo , el amor por ese otro , supongo su hijo , lo puede todo y entiende . La homofobia no es una enfermedad , es una mala interpretación .

Mi familia rechazó muchos años a la esposa de mi tía así que no iba a reuniones y ahora ella es nuestra tía favorita jajajj la amamos ❤ pasamos siempre navidad en su casa y todas las demás celebraciones

La suegra no tenía problema contigo, era con el hijo, ya lo aceptó y nunca ha dejado de quererlo. A mí tener hijo o hija gay me daría lo mismo y si a mi marido no le gusta, es problema de el. Hay personas más tradicionales, las generaciones cambian.

— Arline R. (@Arlinepty) April 9, 2018